ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
Автор: Вилислава Ветренска 16:54Коментари (0)472
©
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова в двореца "Врана". 

Това стана ясно от писмо на царя до Примата на българската естрада, споделено в нейния Фейсбук.

В него Симеон II благодари на певицата за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която впечатлила всички негови гости.

"Специални благодарности на Н.В. Цар Симеон II за уважението и отношението към мен и моето творчество! Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!", пише Лили Иванова.

Ето какво гласи цялото писмо на Симеон Сакскобургготски:

"Уважаема госпожо Иванова, драга Лили,

Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!

Благодарен съм и за Вашите покани за концерти, които сте ни пращала, и на които за съжаление не винаги съм успявал да присъствам!

С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
Туризъм
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: