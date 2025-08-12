ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
Това стана ясно от писмо на царя до Примата на българската естрада, споделено в нейния Фейсбук.
В него Симеон II благодари на певицата за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която впечатлила всички негови гости.
"Специални благодарности на Н.В. Цар Симеон II за уважението и отношението към мен и моето творчество! Здраве, щастие и много, много успехи на цялото царско семейство!", пише Лили Иванова.
Ето какво гласи цялото писмо на Симеон Сакскобургготски:
"Уважаема госпожо Иванова, драга Лили,
Държа най-искрено да изкажа благодарността си за изпратената от Вас най-голяма кошница с цветя, която някога съм получавал, и която впечатли много всички, събрали се за рождения ми ден!
Благодарен съм и за Вашите покани за концерти, които сте ни пращала, и на които за съжаление не винаги съм успявал да присъствам!
С Царицата бихме се радвали, ако ни гостувате във Врана в удобно време, а до тогава Ви желая да сте все така активна за радост на Вашите многобройни и верни фенове, към които се числя и аз!".
