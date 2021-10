© Силвестър Сталоун няма да идва в България, след като каза, че напуска поредица "Непобедимите", чиято четвърта част ще се снима и у нас. ТОй се включи в прякo излъчване ot официалната му страница в Instagram.



"Наслаждавам се на последния си ден. Тези моменти винаги имат сладко-горчив привкус, особено когато си бил толкова свързан с тези проекти. Досега минаха сигурно 12 години и е време да предам щафетата в можещите ръце на Джейсън. Знаете ли, опитвам се в успешните си филми да отправям и послание. Екшънът си е екшън, но трудната част е да вмъкнеш и човещина във филма“, обясни 75-годишният актьор, като допълни, че е вече готов за следващото си предизвикателство.



Краят на снимачния процес за Слай в Лондон означава, че звездата няма да пристигне у нас за "Непобедимите 4", каквито надежди имаха феновете на поредицата. Вместо това и до България, и до Гърция ще пътуват новото поколение екшън звезди начело със Стейтъм и Меган Фокс.



В София екипът на "Непобедимите“ ще пристигне до края на месеца. След това снимките ще бъдат преместени и към Солун. Цялата работа на терен за актьорите ще приключи в първите дни на декември.