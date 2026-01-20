ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силна геомагнитна буря обхвана Земята
Бурята е резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 км/сек позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време.
През целия ден вчера, Земята беше обхваната и от силна радиационна буря, която е опасна за комуникациите и източник на повишена радиация за екипажите и пътниците на полетите във високите географски ширини.
Налице са условия и за полярни сияния, които при ясно време може да се забележат и от територията на нашата страна.
