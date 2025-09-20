ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Шофьорите трябва да обърнат внимание на нещо много важно
Регулиране на фаровете в стари автомобили
При по-нови машини с ксенон или светодиоди системата автоматично регулира ъгъла на светлина в зависимост от натоварването. Но все още има много автомобили на пътя с халогенни крушки H4 и H7. В тях водачът е длъжен да следи правилната настройка на светлината.
Защо трябва да "завъртите колелото“?
Регулаторът обикновено се намира до превключвателя на фаровете или на панел близо до волана. Върху него има скала - колкото по-голямо е числото, толкова по-нисък е светлинният поток. Логиката е проста: ако колата е силно натоварена отзад, кърмата провисва и носът се издига. Фаровете започват да светят над нормалното, заслепявайки насрещните шофьори и влошавайки осветеността на пътя точно пред колата. В този момент трябва да намалите светлината с помощта на настройката.
Кога е необходима настройка?
Ако в предната част на колата има само шофьор или двама души, поставете го на "0". Когато задните седалки са заети, регулирайте позицията на "1-2", съветват експертите от automedia. Ако към това се добави зареден багажник, ще трябва да зададете "3-4". А при най-натоварения багажник и пътници понякога се изисква крайното положение - "5". Всичко зависи от дизайна на окачването и разпределението на теглото.
Защо това е проблем с безопасността?
Неправилно конфигурираните фарове са не само неудобство, но и заплаха на пътя. Ослепеният водач може да загуби ориентация за няколко секунди, което при скорост дори 60 км/ч означава десетки метри движение "на сляпо". Освен това, поради твърде високо повдигнатите фарове, ефективността на осветяването на собствената ви лента намалява.
Ксенонът и светодиодите понякога имат нужда от регулиране
Съвременните системи почти винаги автоматично регулират ъгъла, така че водачът не трябва да се намесва. Но някои модели предвиждат и ръчна корекция - изисква специални инструменти и знания, така че е по-добре да го поверите на майстори.
Запомнете
Следенето на светлината на фаровете е също толкова важно, колкото налягането в гумите или нивото на маслото. Едно движение на малко колело може не само да подобри видимостта, но и да ви спаси от инцидент на тъмно.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
на 20.09.2025 г.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Свилен Ноев: Баща ми беше гнусна свиня
11:34 / 21.09.2025
Д-р Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ...
10:21 / 21.09.2025
Енрике Иглесиас пред 30 000 души на националния стадион: Обичам в...
09:56 / 21.09.2025
Иван Звездев: Бездарната администрация унищожава държавата ни!
08:42 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
16:56 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS