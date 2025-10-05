ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шкумбата: Срещата с Тодор Живков ме спаси
По думите на Шкумбата, трудните времена са най-добрата почва за сатирата. Той си спомни за първата си професионална изява на 8 декември 1974 г. в зала "Универсиада“, където като първокурсник дели една сцена с легенди като Тодор Колев и Кирил Маричков. "Тогава получих първия си хонорар, и то не малък – 60 лева, на онова време беше половин заплата“, разказа комикът.
Въпреки че е бил уважаван артист още преди 1989 г., сблъсъците с властта не са му били чужди. Шкумбата сподели за случай, в който е бил на ръба, след като прави комедиен спектакъл в НДК. "И споменах за кравите, и се шегувах, че една крава-рекордьорка помолила, като я пускат за месо, да си пише месо от крава-рекордьорка, а не телешко“, разказа той. Шегата била възприета като намек за предстоящо увеличение на цената на месото. След представлението при него дошъл "проверяващ“ от Комитета за култура, който не се бил засмял нито веднъж, и му наредил: "Това го махнете!“.
Според Шкумбата това, което го е спасило в онзи момент, е била среща със самия Тодор Живков. "Другарят Живков иска да говори с вас“, му казали от охраната. След като влязъл, първият въпрос на държавния глава бил: "Вярно ли е, че работите в "Кремиковци“, младеж?“. След като Туджаров потвърдил, че е инженер, Живков се пошегувал: "Ха! Отново се доказва, че в България никой си не гледа работата. Върви и ги весели!“. "Това е било като подписване – оставете го“, разказа Шкумбата и допълни, че по-късно са му казали, че именно тази среща го е спасила.
Днес, по думите му, лудостта е станала "новото нормално“, а политиците са се променили към по-лошо. "За съжаление, са във върховете. Много малко, може би един или двама максимум в управляващите, посрещат с усмивка това, което хората говорят за тях“, смята комикът.
