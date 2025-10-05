ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Шкумбата: Срещата с Тодор Живков ме спаси
Автор: ИА Фокус 18:26Коментари (0)254
© NOVA
Той е магистър по автоматика и телемеханика, но и магистър по реторика от Софийския университет. Един от бащите на one-man show-то у нас - Димитър Туджаров - Шкумбата, гостува в ефира на NOVA. В един не толкова смешен, но поучителен разговор, той разказа за сблъсъците си с цензурата по времето на социализма, за паметна среща с Тодор Живков и за това как изглеждат българският манталитет и политика днес.

По думите на Шкумбата, трудните времена са най-добрата почва за сатирата. Той си спомни за първата си професионална изява на 8 декември 1974 г. в зала "Универсиада“, където като първокурсник дели една сцена с легенди като Тодор Колев и Кирил Маричков. "Тогава получих първия си хонорар, и то не малък – 60 лева, на онова време беше половин заплата“, разказа комикът.

Въпреки че е бил уважаван артист още преди 1989 г., сблъсъците с властта не са му били чужди. Шкумбата сподели за случай, в който е бил на ръба, след като прави комедиен спектакъл в НДК. "И споменах за кравите, и се шегувах, че една крава-рекордьорка помолила, като я пускат за месо, да си пише месо от крава-рекордьорка, а не телешко“, разказа той. Шегата била възприета като намек за предстоящо увеличение на цената на месото. След представлението при него дошъл "проверяващ“ от Комитета за култура, който не се бил засмял нито веднъж, и му наредил: "Това го махнете!“.

Според Шкумбата това, което го е спасило в онзи момент, е била среща със самия Тодор Живков. "Другарят Живков иска да говори с вас“, му казали от охраната. След като влязъл, първият въпрос на държавния глава бил: "Вярно ли е, че работите в "Кремиковци“, младеж?“. След като Туджаров потвърдил, че е инженер, Живков се пошегувал: "Ха! Отново се доказва, че в България никой си не гледа работата. Върви и ги весели!“. "Това е било като подписване – оставете го“, разказа Шкумбата и допълни, че по-късно са му казали, че именно тази среща го е спасила.

Днес, по думите му, лудостта е станала "новото нормално“, а политиците са се променили към по-лошо. "За съжаление, са във върховете. Много малко, може би един или двама максимум в управляващите, посрещат с усмивка това, което хората говорят за тях“, смята комикът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На ...
17:16 / 05.10.2025
Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
14:33 / 05.10.2025
Радост Тодорова: Децата ми умряха, а лекарката каза, че отива на ...
13:21 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери...
12:51 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевиз...
08:51 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия ...
21:34 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: