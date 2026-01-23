ИЗПРАТИ НОВИНА
Сашо Кадиев се подигра с панталоните на Пъдев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:52 / 23.01.2026
©
Днешният епизод на "Кой да знае" се отличи с забавен момент между водещия Сашо Кадиев и един от водещите участници - Христо Пъдев. Тоьи път гости бяха Петя Дикова и Теди Кацарова.

Сашко не се стърпя и подшушна на Пъдев за панталоните му:

"Пъдев, като спечелим 300 евро с Теди, ще ти вземем нови панталони."

На което Пъдев отговори:

"Що бе, виж как съм се барнал – така ми свалят годините, аз съм младеж. Нека да се концентрираме, защото предстоят много важни времена за нашия отбор, етимология категория, която не сме имали до този момент, поне по мои спомени."

Кадиев не пропусна да се пошегува:

"Добре, как да се концентрирам, като си така облечен – ти ме разсейваш."


