|Сашо Кадиев се подигра с панталоните на Пъдев
Сашко не се стърпя и подшушна на Пъдев за панталоните му:
"Пъдев, като спечелим 300 евро с Теди, ще ти вземем нови панталони."
На което Пъдев отговори:
"Що бе, виж как съм се барнал – така ми свалят годините, аз съм младеж. Нека да се концентрираме, защото предстоят много важни времена за нашия отбор, етимология категория, която не сме имали до този момент, поне по мои спомени."
Кадиев не пропусна да се пошегува:
"Добре, как да се концентрирам, като си така облечен – ти ме разсейваш."
