ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59Коментари (0)926
© Plovdiv24.bg
20 февруари 2026 г. бе емоционален за Барселона. Последният елемент от централната кула на "Саграда Фамилия“ бе монтиран и забележителният храм най-сетне достигна окончателната си височина от 172.5 метра - 144 години след началото на строителството.

След няколко дни, в които силен вятър възпрепятстваше работата, в петък най-горната част на 17-метровия четиристенен стоманено-стъклен кръст беше издигната и поставена на мястото ѝ, завършвайки кулата, посветена на Исус Христос.

При издигането на каталунското и ватиканското знаме настоящият главен архитект на проекта Жорди Фаули заяви: "Това е радостен ден, прекрасен за всички хора, които направиха възможно това.“

Официална церемония по повод завършването на кулата - най-високата от 18-те, проектирани от знаменития Гауди - ще бъде на 10 юни. Тогава се навършват 100 г. от смъртта легендарния на архитект. Това ще стане и 16 години след освещаването на храма от папа Бенедикт XVI.

"Саграда Фамилия“, на която каталунският архитект Антони Гауди посвещава последните години от живота си, е най-високата сграда в Барселона и най-високата църква в света. 

Окончателното приключване на строителството обаче се очаква да бъде след около десетилетие, с изграждането на внушителната южна фасада "Слава“. Да представят проекти за нея са поканени трима художници - Микел Барсело, Кристина Иглесиас и Хавиер Марин. 

Остава и довършването на детайлите по централната кула, но въпреки това, храмът вече оформя силуета на града по начин, сравним с Айфеловата кула в Париж.

В продължение на десетилетия внушителната църква беше строителна площадка под открито небе, където поколения каменоделци и дърводелци работеха редом с туристите, които в крайна сметка финансираха строителството с входните такси за разглеждане на забележителното творение. Едва през последните 15 години, с оформянето на впечатляващия интериор, "Саграда Фамилия" започна да изглежда повече като храм, отколкото като строеж.

Геометричните решения на Гауди създават вътрешен оазис от светлина - колони, наподобяващи дървета, се издигат към покрива, а белият камък е обагрен от цветовете на витражите. 

Базиликата предизвиква както възхищение, така и критики сред жителите на Барселона. Преди години Джордж Оруел я определя като "една от най-грозните сгради в света“ и съжалява, че анархистите не са я взривили, когато са имали възможност. Анархистите обаче все пак са унищожили чертежите и гипсовия модел на Гауди, които по-късно са възстановени с големи усилия. В края на 70-те години новозеландският архитект Марк Бъри адаптира софтуер за ракетно проектиране, за да реализира замисъла на Гауди.

Днес "Саграда Фамилия“ е резултат от труда на множество архитекти и дизайнери и на десетки хиляди работници. Някои елементи, особено фасадата "Страстите“, дело на скулптора Жозеп Мария Субиракс, често наричана "фасадата на Дарт Вейдър“, предизвикват разнопосочни реакции. Въпреки това цялостният облик остава в стила на Гауди.

"Саграда Фамилия“ е най-посещаваната туристическа атракция в Барселона. Годишно я разглеждат по около 5 млн. души годишно, които носят €150 млн. на година. Приблизително половината от тази сума се инвестира в строителството.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
Тежък ден и много ядове в събота за 4 зодии
22:38 / 20.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:26 / 20.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пловдив приема първия си бюджет в евро
Зима 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: