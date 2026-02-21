ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
След няколко дни, в които силен вятър възпрепятстваше работата, в петък най-горната част на 17-метровия четиристенен стоманено-стъклен кръст беше издигната и поставена на мястото ѝ, завършвайки кулата, посветена на Исус Христос.
При издигането на каталунското и ватиканското знаме настоящият главен архитект на проекта Жорди Фаули заяви: "Това е радостен ден, прекрасен за всички хора, които направиха възможно това.“
Официална церемония по повод завършването на кулата - най-високата от 18-те, проектирани от знаменития Гауди - ще бъде на 10 юни. Тогава се навършват 100 г. от смъртта легендарния на архитект. Това ще стане и 16 години след освещаването на храма от папа Бенедикт XVI.
"Саграда Фамилия“, на която каталунският архитект Антони Гауди посвещава последните години от живота си, е най-високата сграда в Барселона и най-високата църква в света.
Окончателното приключване на строителството обаче се очаква да бъде след около десетилетие, с изграждането на внушителната южна фасада "Слава“. Да представят проекти за нея са поканени трима художници - Микел Барсело, Кристина Иглесиас и Хавиер Марин.
Остава и довършването на детайлите по централната кула, но въпреки това, храмът вече оформя силуета на града по начин, сравним с Айфеловата кула в Париж.
В продължение на десетилетия внушителната църква беше строителна площадка под открито небе, където поколения каменоделци и дърводелци работеха редом с туристите, които в крайна сметка финансираха строителството с входните такси за разглеждане на забележителното творение. Едва през последните 15 години, с оформянето на впечатляващия интериор, "Саграда Фамилия" започна да изглежда повече като храм, отколкото като строеж.
Геометричните решения на Гауди създават вътрешен оазис от светлина - колони, наподобяващи дървета, се издигат към покрива, а белият камък е обагрен от цветовете на витражите.
Базиликата предизвиква както възхищение, така и критики сред жителите на Барселона. Преди години Джордж Оруел я определя като "една от най-грозните сгради в света“ и съжалява, че анархистите не са я взривили, когато са имали възможност. Анархистите обаче все пак са унищожили чертежите и гипсовия модел на Гауди, които по-късно са възстановени с големи усилия. В края на 70-те години новозеландският архитект Марк Бъри адаптира софтуер за ракетно проектиране, за да реализира замисъла на Гауди.
Днес "Саграда Фамилия“ е резултат от труда на множество архитекти и дизайнери и на десетки хиляди работници. Някои елементи, особено фасадата "Страстите“, дело на скулптора Жозеп Мария Субиракс, често наричана "фасадата на Дарт Вейдър“, предизвикват разнопосочни реакции. Въпреки това цялостният облик остава в стила на Гауди.
"Саграда Фамилия“ е най-посещаваната туристическа атракция в Барселона. Годишно я разглеждат по около 5 млн. души годишно, които носят €150 млн. на година. Приблизително половината от тази сума се инвестира в строителството.
