СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42Коментари (0)508
Световната здравна организация предупреждава, че преработените месни продукти като кренвирши, колбаси, салами и бекон са свързани с повишен риск от развитие на онкологични заболявания. Според информация, от британското издание The Daily Mail, тези храни ще бъдат включени в списъка на потенциалните канцерогени, който се актуализира регулярно на базата на нови научни доказателства.

Експертите на СЗО посочват, че редовната консумация на преработено месо е пряко свързана с увеличен риск от рак на дебелото черво. Данните показват, че приемът на около 50 грама обработено месо дневно повишава вероятността от развитие на заболяването от 6 на 7 процента. Макар увеличението да изглежда малко, специалистите подчертават, че на обществено ниво това представлява значителен здравен риск, особено когато подобен хранителен навик се поддържа ежедневно в продължение на години.

В дефиницията на Световната здравна организация за преработено месо попадат всички видове месо и птици, които са обработени с цел удължаване на трайността или подобряване на вкуса чрез осоляване, сушене, опушване, ферментация или консервиране. Най-често това са продукти от свинско, говеждо и пилешко месо, които заемат съществено място в ежедневното меню на много хора.

Международната агенция за изследване на рака към СЗО е анализирала стотици научни проучвания, които показват, че редовната консумация на червено и преработено месо увеличава риска не само от рак на дебелото черво, но и от други онкологични заболявания. По данни на Британския институт за изследване на рака, около една пета от случаите на рак на червата във Великобритания се дължат именно на този хранителен навик, а приблизително три процента от всички онкологични заболявания в страната са свързани с консумацията на червено и преработено месо. За сравнение, значително по-голям дял от раковите заболявания на белия дроб са причинени от тютюнопушене.

Някои изследвания сочат също повишен риск от рак на панкреаса и простатата при хора, които редовно консумират червено и преработено месо. В същото време научни данни от Университета в Оксфорд, публикувани в списание BMC Medicine, показват, че хората, които се хранят вегетариански, имат по-нисък общ риск от развитие на рак в сравнение с редовните консуматори на месо. При мъжете рискът от рак на простатата е значително по-нисък при вегетарианците, както и при хората, които консумират риба, но не и месо.

Тези заключения обаче срещат сериозна съпротива от страна на месопреработвателната индустрия. Представители на сектора твърдят, че част от данните са интерпретирани тенденциозно и могат да бъдат подвеждащи за потребителите. Според тях евентуални законови ограничения или изисквания за предупредителни надписи върху етикетите, подобни на тези при тютюневите изделия, биха били неоправдани и икономически вредни.

Здравните експерти обръщат внимание, че рисковете, свързани с преработените меса, се дължат не само на самото месо, но и на начина на обработка. Тези продукти обикновено съдържат високи количества сол и наситени мазнини, както и добавки като натриев нитрит, който придава характерния розово-червен цвят и специфичен вкус. Макар нитритите и нитратите да играят важна роля за предотвратяване на развитието на опасни бактерии като причинителя на ботулизма, в комбинация със сол и желязо те могат да доведат до образуването на канцерогенни съединения в човешкия организъм.

Според Световната здравна организация ограничаването на преработените и ултрапреработените храни, както и на захарта, солта, трансмазнините и пържените изделия, е ключово условие за по-добро здраве и по-нисък риск от хронични и онкологични заболявания. Балансираното хранене, богато на плодове, зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни, остава една от най-ефективните стратегии за превенция и дългосрочно добро физическо състояние.







