С малък трик мивката ви ще заблести

© Добре поддържаната кухня е не само място за готвене, но и място, където прекарваме моменти от ежедневието си. Редът и чистотата дават усещане за хармония, а повърхностите без хаос правят средата по-приятна и функционална.



Плотът, който остава чист, и приборите на мястото си създават образ на организираност. Мивка, която поддържа блясъка си без петна, допълва този образ на грижа, пише Proto Thema.



И все пак, колкото и да се стараем, това, което често разваля представата за перфектната кухня, е мивката от неръждаема стомана.



Дори никога да не оставяме чиниите неизмити и да ги почистваме систематично, петна, соли и замъгляване по мивката могат да развалят естетиката на пространството. Неръждаемата стомана, макар и издръжлива, има склонност да задържа следи от вода и остатъци от сапун, което я прави да изглежда мръсна, дори когато е чиста. В тези случаи повечето от нас се обръщат към специални почистващи препарати или агресивни химикали, които не винаги са най-доброто решение.



Как се почиства мивката?



Според Reader's Digest, има много по-лесен, по-икономичен и по-естествен начин да накарате мивката си да блести само за няколко минути, без никакви химикали. Всичко, от което се нуждаете, е нещо, което всички имаме в кухнята си: брашно, мека кърпа и малко топла сапунена вода.



Процесът е лесен: първо изплакваме мивката с хладка вода и препарат за миене на съдове, за да премахнем мазнините и остатъците от храна. След това я избърсваме много добре с чиста кухненска кърпа, така че да не остане влага. След това поръсваме малко брашно върху повърхността и разтъркваме с меката кърпа. Брашното действа като естествен полир, премахвайки матовостта и петната. Накрая изплакваме отново и оставяме мивката да изсъхне естествено.



Резултатът е впечатляващ: мивка, която блести като нова, без излишни разходи и без химикали. Така нашата кухня възвръща свежестта и блясъка, които заслужава.