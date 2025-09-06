Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е между живите

© Вяра и Надежда Аджови са български народни певици, близначки, популярни като дует "Сестри Аджови“. Изпълняват и много стари градски песни.



Родени са в Самоков на 6 септември 1947 година. Още на 16-годишна възраст стават популярни и извън родния си град с изпълнението на песните "Айде, легнала е Лиляна“ и "Море, много ми я хвалят“, които стават хитове в програмата на Радио "София“. През 1963 г. печелят наградата за дует на България с песента "Мари, Румено“.



Изнесли са стотици концерти в страната, имат и многобройни гостувания в чужбина – Австрия, Италия, Франция, Либия, Русия. Неизменни участнички в телевизионното предаване "На гости на бяло сладко“. Най-известните стари градски песни от репертоара им са "Трендафилът мирише“ и "Канят ме, мамо, на тежка сватба“.



Надежда Аджова умира на 3 юли 2018 г. след боледуване.



Били на пет годинки, когато запели в дует. В 9 клас се явили на прослушване в радиото. Харесали ги много и ги поканили да направят първите си записи. Започнали професионалните си изяви още като ученички, но в училище не им създавали проблеми. Ходели по фестивали, печелили конкурси.



През 60-те и 70-те години на миналия век близначките са отдадени на народните песни. В началото на 1980-те години започват изявите им и като изпълнителки на стари градски песни. Вяра и Надежда са неизменни участници в телевизионното предаване "На гости на бяло сладко".



Работили са заедно с Борис Карлов, Коста Колев, Мишо Гюров, но любим певец им е Костадин Гугов. Гостували са в Австрия, Швейцария, Италия, Либия, Кувейт, пели са в пустинята Сахара.



Близначките пеят откакто се помнят. Когато двете им по-големи сестри и брат им тръгвали из Самоков да правят серенади, ги взимали със себе си. “Тиха, приятна, лятна нощ, пращам ти, мили, лека нощ!"… “Лека нощ, мили мой, лека нощ!", пеели Вера и Надя, след което веднага ги пращали в къщи да лягат да спят. Без “Канят ме, мамо, на тежка сватба" и “Трендафилът мирише" не минава нито един техен концерт.



Вера и Надя Аджови са се омъжили в един и същи ден. В една и съща година, с два месеца разлика родили и дъщерите си – филоложки по образование. Съпрузите и на двете са военни инженери.



Имат издадени осем албума. Сред най-големите им хитове са "Трендафилът мирише, бодилото боде", "Канят ме, мамо, на тежка сватба", "Жалба за младост", "Анастасия" и десетки други.