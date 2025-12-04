ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Родена е в София на днешния ден преди 47 години
Деси е родена на 4 декември 1978 в София.
Носител на черен колан по карате, а след като се дипломира с актьорско майсторство, отива в Берлин, Германия, където в продължение на две години се обучава за стилист от Рене Кох и Kryolan.
През 1999 г. под режисурата на професор Иван Добчев и Григор Антонов излиза първият ѝ моноспектакъл "Не аз“ от Самюел Бекет.
Сред по-известните ѝ театрални роли са: Дойката ("Ромео и Жулиета“ – У. Шекспир), Босилка ("Вражалец“ – Ст. Л. Костов), Катерина ("Преспанските камбани“ – Д. Талев), Ана Петровна ("Иванов“ – А. П. Чехов), Клариче ("Кралят елен“ – К. Гоци) и др.
Участва в телевизионни предавания и сериали, сред които: "Откраднат живот“, "Фамилията“ на Димитър Гочев, "Стъклен дом“, "Огледалото на дявола“, "Тя и той“, "Църква за вълци“, "Клуб НЛО“, "Вечерното шоу на Азис“, водеща на популярното предаване "Българският топ 100“ и др.
В киното се е снимала в: "Пътуване до морето“ – реж. Станислав Дончев, "Огледалото на дявола“ – реж. Николай Волев, "Алеф“ – реж. Джани Лепре, холивудския екшън "Хитман“ – "Hitman“ и др.
Десислава Бакърджиева става популярна след участието си в сериала на bTV "Стъклен дом“, където влиза в образа на красивата секретарка Нели. Играе Диана в сериала "Фамилията“ на Димитър Гочев и доктор Лора Хинова в сериала "Откраднат живот“.
Има две деца. Малко преди да роди преждевремнно дъщеря си Вивиан Dеси губи мъжа, с когото е сгодена - Филип, който почива от COVID-19.
"Преди известно време срещнах отново ученическата си любов. Няколко дни след като се видяхме, той ми предложи да се омъжа за него. Още нося годежния си пръстен. Казваше се Филип. За съжаление, COVID-19 ми го отне. Не можах и да го изпратя, защото не се случи в България, а в Германия. Не успях и да го погреба. Остави ми обаче нещо много прекрасно, заради което си заслужава да продължа напред. Бях бременна и родих по-рано, по стечение на обстоятелствата. Дъщеря ми се казва Вивиан и вярвам, че е родена под щастлива звезда“, сподели актрисата пред NOVA преди време.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2455
|предишна страница [ 1/410 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS