Родена е в София на днешния ден преди 47 години

© Инстаграм Десислава Бакърджиева e българска театрална, филмова и телевизионна актриса. Завършила е НАТФИЗ. Има завършена магистратура по специалност "Медийна информация, реклама и продуцентство“ в УниБИТ и докторска степен. Специализирала е и кинорежисура.



Деси е родена на 4 декември 1978 в София.



Носител на черен колан по карате, а след като се дипломира с актьорско майсторство, отива в Берлин, Германия, където в продължение на две години се обучава за стилист от Рене Кох и Kryolan.



През 1999 г. под режисурата на професор Иван Добчев и Григор Антонов излиза първият ѝ моноспектакъл "Не аз“ от Самюел Бекет.



Сред по-известните ѝ театрални роли са: Дойката ("Ромео и Жулиета“ – У. Шекспир), Босилка ("Вражалец“ – Ст. Л. Костов), Катерина ("Преспанските камбани“ – Д. Талев), Ана Петровна ("Иванов“ – А. П. Чехов), Клариче ("Кралят елен“ – К. Гоци) и др.



Участва в телевизионни предавания и сериали, сред които: "Откраднат живот“, "Фамилията“ на Димитър Гочев, "Стъклен дом“, "Огледалото на дявола“, "Тя и той“, "Църква за вълци“, "Клуб НЛО“, "Вечерното шоу на Азис“, водеща на популярното предаване "Българският топ 100“ и др.



В киното се е снимала в: "Пътуване до морето“ – реж. Станислав Дончев, "Огледалото на дявола“ – реж. Николай Волев, "Алеф“ – реж. Джани Лепре, холивудския екшън "Хитман“ – "Hitman“ и др.



Десислава Бакърджиева става популярна след участието си в сериала на bTV "Стъклен дом“, където влиза в образа на красивата секретарка Нели. Играе Диана в сериала "Фамилията“ на Димитър Гочев и доктор Лора Хинова в сериала "Откраднат живот“.



Има две деца. Малко преди да роди преждевремнно дъщеря си Вивиан Dеси губи мъжа, с когото е сгодена - Филип, който почива от COVID-19.



"Преди известно време срещнах отново ученическата си любов. Няколко дни след като се видяхме, той ми предложи да се омъжа за него. Още нося годежния си пръстен. Казваше се Филип. За съжаление, COVID-19 ми го отне. Не можах и да го изпратя, защото не се случи в България, а в Германия. Не успях и да го погреба. Остави ми обаче нещо много прекрасно, заради което си заслужава да продължа напред. Бях бременна и родих по-рано, по стечение на обстоятелствата. Дъщеря ми се казва Вивиан и вярвам, че е родена под щастлива звезда“, сподели актрисата пред NOVA преди време.