Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година

© Емануела Шкодрева е българска актриса. Родена е на днешния 8 януари, но не е ясно през коя година. Майка й е от легендите на комедията и сатирата у нас – актрисата Таня Вучкова.



Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1985 г. в класа на проф. Енчо Халачев. Дебютира в ролята на Саломе от едноименната пиеса на Оскар Уайлд в НДК. Играла е един сезон в трупата на Кюстендилския драматичен театър.



От 1988 г. става част от трупата на Народен театър "Иван Вазов“, където нейни роли са: Инкен Петерс в "Преди залез слънце“ от Герхард Хауптман, Лиза в "Бесове“ от Ф. Достоевски, Маркета в "Ларго Дезолато“ от Вацлав Хавел, Нериса във "Венецианският търговец“ от Уилям Шекспир, Габриеле в "Анатол“ от Артур Шницлер, Ан Болейн в "Човек за всички времена“ от Робърт Болт, Розалия в "Кетхен от Хайлброн“ от Хайнрих фон Клайст, Баронеса дьо Симиан в "Маркиза дьо Сад“ от Юкио Мишима, Стюардеса в "Самолетът беглец“ от Камен Донев, Брук Даниелс в "Пуканки“ от Бен Елтън, Филомена в "Декамерон или Кръв и страст“ по Бокачо, , Тя-2 в "Отражението" от Ана Топалджикова, Хейзъл в “Ръгби" от Х. Годбър, Сю и Жената в "Разбиване" от Нийл Лабют, Марковица в "Вампир“ от Антон Страшимиров, Хермина в "Път от рози и тръни“ от Ина Божидарова, Мартирио в "Домът на Бернарда Алба“ от Федерико Гарсия Лорка, Инга в "Бягащи странници“ от Алексей Казанцев, Звезделина в "Бетовен 21“ на Константин Илиев, Фани Хорн в "Осъдени души“ и Глафира във "Виновният“ на Димитър Димов, Филомена в "Брак по италиански“ на Едуардо Де Филипо, Катлийн О’Хара в "Някъде в този живот" и Клои в "Моята скъпа лейди“ от Израел Хоровиц, Мария Стюарт в "Цветът на дълбоките води“ и Мария в "Страх за опитомяване“ от Оля Стоянова, Мод в "Пиано в тревата“ от Франсоаз Саган, Сесили Макрийв в "Колко е важно да бъдеш сериозен (години по-късно)“ от Том Томас.



Наградена е от Пражкия младежки филмов фестивал за ролята на Маргарита Готие в "Кралският път“ на Тенеси Уилямс.



Носителка е на награда АСКЕЕР 2004 за ролята на Инес в "Живот Х 3“ от Ясмина Реза в Театър 199.



Носителка е на награда за най-добра женска роля за ролята на Глафира в спектакъла "Виновният“ от театралния фестивал "Зоран Радмилович“ в Зайчар, Сърбия – 2018 г.



Има номинация за награда ИКАР 2004 за Съвременната Медея и Сю в спектакъла "Разбиване“ от Нийл Лабют. Награда за главна женска роля за Глафира във "Виновният“ на Международния фестивал в Зайчар 2019.



През този сезон на сцената на Народен театър "Иван Вазов“ можете да гледате Емануела Шкодрева в спектаклите: "Виновният“, "Цветът на дълбоките води“, "Страх за опитомяване“, "Пиано в тревата“ и "Колко е важно да бъдеш сериозен (години по-късно)“.