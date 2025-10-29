Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си

© Касиел Ноа Ашер (Деса Красова, Десислава Красимирова Спасова) е родена е на 29 октомври 1971 г. в София. Тя е от еврейски произход. Майка ѝ е актрисата Рут Рафаилова, а баща ѝ е режисьорът Красимир Спасов. През 1998 г. приема израелско гражданство, променя името си от Десислава Спасова на Касиел Ноа Ашер и ражда сина си Зуи Хашмонай в Израел.



През 1993 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ при проф. Крикор Азарян и доц. Тодор Колев.



Касиел Ноа Ашер има редица номинации и награди в киното и театъра. През 2013 г. спечелва с първия си киносценарий "Рокля Луна“ програма Медия (за развитие). Известна е и с текстовете си за списанията "Ева“, "Биограф“, "Либерален преглед“, "Гласове“, "Еуропео“ и др.



През 2012 г. става ментор в първото ТВ реалити за актьори Star Machine, след което сформира с двама от финалистите групата "Ангелите на Касиел“, която включва Силвия Станоева – актриса, джаз певица, Иво Желев – актьор, певец, Васил Пармаков – джаз пианист, Блаже Димитров – актьор, музикант. Заедно те осъществяват над 100 концерта.