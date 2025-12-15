Роден е в град София, днес навърши 32

© Филип Светозаров Буков е български актьор, инфлуенсър и телевизионен водещ. Известен с ролите си на доктор Хаджихристев в медицинския сериал "Откраднат живот“, адвоката Алекс в ситкома "Татковци“ и художника Антон в "Аферата Пикасо“. Също така е известен с участията си в риалити предаванията "Сървайвър“ и "Денсинг Старс“.



Буков е роден на 15 декември 1993 г. в град София. През май 2013 г. завършва Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Философ“, а след това завършва само семестриално философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, в който също завършва магистратура по лингвистика през 2020 г.



През септември 2016 г. е приет в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Стефан Данаилов и завършва през май 2020 г. – шест месеца след неговата смърт. Състудент е на Радина Боршош, Антон Порязов, Марин Рангелов, Явор Вълканов и други.