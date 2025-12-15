ЗАРЕЖДАНЕ...
|Роден е в град София, днес навърши 32
Буков е роден на 15 декември 1993 г. в град София. През май 2013 г. завършва Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Философ“, а след това завършва само семестриално философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски“, в който също завършва магистратура по лингвистика през 2020 г.
През септември 2016 г. е приет в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Стефан Данаилов и завършва през май 2020 г. – шест месеца след неговата смърт. Състудент е на Радина Боршош, Антон Порязов, Марин Рангелов, Явор Вълканов и други.
