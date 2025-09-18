Роден е на днешния ден преди 71 години

© Борис Касабов е български спортен журналист и коментатор. Роден е на 18 септември 1954 г.



Борис Касабов е завършил Техническия университет в София, специалност "Хидро и пневмо задвижване и управление“. Работи като инженер-конструктор в продължение на 13 години.



От 1989 г. е футболен коментатор в програма "Хоризонт“ на Българското национално радио. От 1992 г. до 1999 г. е репортер, редактор, коментатор и водещ в Българската национална телевизия.



Отразява световните първенства по футбол през 1994 и 1998 г., Европейското през 1996 г., както и Зимните олимпийски игри (1994, 1998) и Летните олимпийски игри (1996).



От 1999 до 2010 г. е главен редактор в RING, от 2010 г. е спортен коментатор в "Евроспорт“ (България), а впоследствие – и в bTV Media Group.



Коментира по Eurosport, BTV и каналите на Булсатком. Коментира футбол и бързо пързаляне с кънки. Известен е с гафа си през 1995 година. Тогава Касабов обърква Емил Костадинов със Златко Янков. Фен е на Левски София, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен.