Рекорд: Продадоха риба за 3.2 млн. долара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:52
©
Нов рекорд. Огромна синя риба тон с тегло 243 килограма беше продадена за 3.2 млн. долара. Рибата, уловена в Северна Япония, беше купена от Kiyomura Corp на годишния търг за риба тон в Токио. Собственикът ѝ, шефът на веригата за суши Кийоши Кимура, предложи най-високата цена, счупвайки собствения си рекорд от 2019 г.

След търга, рибата незабавно е транспортирана в централния клон на верига ресторанти, където ще бъде нарязана и разпределена до различни обекти в страната.

Шефът на компанията, закупил рибата, увери, че клиентите ще плащат стандартни цени – около 500 йени на ролка суши с парчета от рекордния тон.

Тихоокеанската синя риба тон е смятана за застрашен вид, но последните години усилията за опазването на вида, включително квотите, са довели до подобряване на състоянието на популацията. В последния Червен списък  видът вече е класифициран като "почти застрашен", понижение от предишния статус "уязвим", пише actualno.








