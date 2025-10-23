ИЗПРАТИ НОВИНА
Разводът на годината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)98
Краят на юни 2024 г. се оказа съдбовен момент за Бланка Влашич. Точно тогава тя разбра, че съпругът ѝ, известният спортен журналист Рубен ван Гюхт, ѝ изневерява – и не само това, случи се буквално пред очите ѝ по телевизията.

Ван Гюхт бе на европейското първенство в Германия, а по време на едно от включванията му на живо внимателни зрители забелязаха... женски крака зад него.

Октомври 2025 г. бележи нов етап – Бланка е в процес на развод с белгийския журналист. Много от хърватската аудитория се зарадва на усмивката ѝ на предаването "Добро утро, Хърватия“, където обаче тя избра да не коментира личния си живот. 

Междувременно Рубен сам разкри, че двамата са живели в отворен брак. По-късно излезе наяве, че той има връзка с белгийската писателка Шарлот ван Лой.

В социалните мрежи тя призна, че са заедно вече шест години и в последните четири са споделяли общ дом – всичко това, докато журналистът е женен за Бланка, с която сключи брак през май 2022 г. и от която няколко месеца по-късно се роди синът им Мондо.  

"Провалът е част от пътя – и спортния, и житейския. Всеки неуспех има принос за израстването ми много повече от успехите“, сподели Бланка пред камерата. В спортен план върховото ѝ постижение остава впечатляващите 208 см в скока на височина – само сантиметър по-малко от дългогодишния рекорд на Стефка Костадинова, който вече бе подобрен.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: