|Разкриха от какво е починала любимата актриса от "Сам вкъщи"
Звездата, позната преди всичко с емблематичната си роля в култовата коледна комедия "Сам вкъщи", почина на 30 януари в Лос Анджелис, на 71-годишна възраст. Тогава семейството ѝ предпочете да замълчи и не обяви причината за кончината ѝ.
Днес обаче, повече от десет дни по-късно, става ясно, че непосредствената причина за смъртта на че Катрин е белодробна емболия. В допълнение в смъртният акт се посочва рак на ректума като дългосрочно тежко заболяване, съобщава TMZ.
Малко след новината за смъртта на Катрин О’Хара мениджърът на звездата съобщи, че семейството ѝ ще организира скромна частна церемония чрез която ще я изпрати в последния ѝ земен път.
Най-близките хора, които актрисата оставя след себе си са съпругът Бо Уелч – сценограф и режисьор и синовете им Матю и Люк.
Катрин се запознава с Бо в далечната 1987 г. на снимачната площадка на филма Beetlejuice. Сключват брак пет години по-късно. През 1994 г посрещат първородният си син Матю, последван от Люк през 1997 г.
Децата следват стъпките на своите родители и до днес работят в развлекателната индустрия, макар и зад кадър.
По време на интервю за Vanity Fair през 2020 г. Катрин разкри, че и двете ѝ деца, са работили по сериала "Шитс Крийк“ (Schitt’s Creek) заедно с нея – единият като сценограф, а другият в изграждането на декорите.
Последната публична поява на Катрин бе на наградите "Еми“ през септември, 2025 г., където се появи заедно със съпруга си Бо.
Двамата присъстваха и на афтърпартито. Вечерта беше празнична за звездата, която беше там, за да отбележи успеха на сериала "Студиото“ (The Studio), спечелил рекордните 13 награди.
Самата Катрин беше номинирана за "Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал“ за участието си в него, пише ladyzone.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
