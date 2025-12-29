Ралица Паскалева призна какво й коства да е водеща на "Игри на волята"

© Битките на арената в "Игри на волята" приключиха, но истинските истории май тепърва ще се разкриват. В близо двучасовия подкаст "След игрите" водещите Ралица Паскалева и Павел Николов вдигнаха завесата за всичко, което зрителите не виждат – напрежението зад кадър, монтажните илюзии, хейта, емоциите и цената на едно лято, прекарано не на плажа, а на снимки.



Актрисата признава, че понякога самата тя е била втрещена, когато е гледала готовите епизоди – сякаш не е била част от тях. Монтажът променя гледната точка, а случилото се между арените често остава скрито.



"Това не е реалният живот. Не е и чисто спортно предаване – има силен социален елемент", категорична е тя. И добавя, че за нея "Игри на волята" е сериал с роли, драматургия и ежедневни снимки, а не документален запис на действителността, пише "Труд".



На въпрос успяла ли е да свикне с хейта и с квалификации като "ледена", "студена", "лоша", актрисата отвръща, че е доста чувствителен човек, който често плаче по време на снимки, особено когато участниците говорят за глад, самота и деца.



Павел, за разлика от нея, чете коментарите – и то с чувство за хумор. В началото сравненията с предишния водещ Димо Алексиев силно го разколебали, но подкрепата на екипа идва навреме.



"Не прецаках сезона", обобщава певецът с усмивка.



Митът, че екипът живее лятна ваканция, също бе напълно разбит. Да, снимките са били всеки ден, но плаж не са видели почти никакъв. Ралица признава, че дори не обича да стои на слънце и ако отиде "заради децата", избира басейн и силна слънцезащита.



Павел обаче имал един-единствен почивен ден, който използва… за да направи песен. Тя ще бъде част от първия му самостоятелен албум – извън хип-хоп жанра.



И двамата водещи са били със семействата си в Дуранкулак. Ралица още в началото поставя условие да бъде с децата си, а съпругът ѝ – Теодор Салпаров – може да работи дистанционно. Така приключват и слуховете: да, женени са. А Павел и годеницата му Кристина Нгуен също са заедно по време на снимките и вече планират голяма морска сватба.