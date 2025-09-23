"Рагаса" ще връхлети сушата тази нощ

© Китай буквално натисна бутона пауза – училища, офиси и производства в Шънджън и още десетина мегаполиса с милиони жители днес не работят. Причината е една: приближаващият супертайфун "Рагаса“, който се очаква да връхлети сушата тази нощ местно време.



Властите предупредиха гражданите да си останат по домовете и да не рискуват живота си, тъй като стихията се очаква да нанесе сериозни щети по инфраструктура, жилища и крайбрежни райони.



Метеоролозите описват "Рагаса“ като буря с потенциал да бъде най-силната за сезона в Южен Китай – с проливни дъждове, ураганни ветрове и опасност от свлачища и наводнения.



Местните власти вече изготвят планове за евакуация на жителите в нискоразположени и крайбрежни райони, докато спасителни екипи и армията са в готовност да реагират при бедствия.



Южен Китай е свикнал на мощни тайфуни, но този път мащабът на мерките – затварянето на цели градове – показва, че "Рагаса“ не е поредната буря, а сериозен изпит за региона, предаде БТА.