|"Рагаса" ще връхлети сушата тази нощ
Властите предупредиха гражданите да си останат по домовете и да не рискуват живота си, тъй като стихията се очаква да нанесе сериозни щети по инфраструктура, жилища и крайбрежни райони.
Метеоролозите описват "Рагаса“ като буря с потенциал да бъде най-силната за сезона в Южен Китай – с проливни дъждове, ураганни ветрове и опасност от свлачища и наводнения.
Местните власти вече изготвят планове за евакуация на жителите в нискоразположени и крайбрежни райони, докато спасителни екипи и армията са в готовност да реагират при бедствия.
Южен Китай е свикнал на мощни тайфуни, но този път мащабът на мерките – затварянето на цели градове – показва, че "Рагаса“ не е поредната буря, а сериозен изпит за региона, предаде БТА.
