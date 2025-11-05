ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
Сред специалните гости бяха Димитър Рачков и неговата половинка Вики, които изненадаха рожденичката с изискан подарък и мили думи.
"Една от най-вдъхновяващите жени си, Елена", сподели Вики в социалните мрежи, а присъствието на популярната двойка добави блясък към вече стилната вечер.
Елена Петрова избра черно-златиста рокля, подчертаваща безупречната ѝ фигура, която сякаш не се е променила с годините. Актрисата разкри, че не разчита на строги режими, а на простичко правило: "Не спазвам диети, просто ям по малко.“
Юбилейното парти се превърна в стилен празник на класа, приятелство и вдъхновение – точно каквато е и самата Елена, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2077
|предишна страница [ 1/347 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ноември преобръща с краката нагоре живота на някои зодии
08:59 / 05.11.2025
Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути, преди да ...
08:04 / 05.11.2025
Поверие гласи, че ако днес залезът бъде ярък, ни очаква лошо врем...
08:02 / 05.11.2025
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:27 / 04.11.2025
В най-големия град около Пловдив откриха паметна плоча на велика ...
17:30 / 04.11.2025
Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
17:10 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS