Пътешественик: Папуа Нова Гвинея е най-малко изследваната територия на планетата

© Папуа Нова Гвинея или PNG, както местното население я нарича на кратко, е най-малко изследваната територия на планетата, със слабо развита пътна инфраструктура и все още слабо разработен туризъм. Тръгнах към Папуа Нова Гвинея, защото много ме е грабна магията на Тихия океан от предишните ми пътешествия до Фиджи и Вануату, но PNG е тотално различно място, нищо общо с двете съседни страни от Тихи океан. Това каза в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ пътешественикът изследовател Кирил Глушков-Кико.



Той сподели, че от 12 години пътува сам без да планира нищо, освен кацането на първата точка в дадената дестинация. "От място си организирам следващите стъпки на база съвети и препоръки на местните хора. Съветите от местите, които може да се получат на такива пътешествия, са безценни. Това е моята стратегия и начин на пътуване“, каза Глушков.



"В страната се говорят над 700 езика, тъй като хората живеят на общества, всяко от които е със собствен език, но имат един общ най-говорим език, с който се разбират всички помежду си, наречен Ток писин, английският език е официален и задължително се учи в училище", обясни още гостът.



Столицата Порт Морсби е изключително опасно място и не се препоръчва отсядането в квартири. "Хотелът буквално е с дигнати стени на 3-4 метра, никой отвън не може да види вътре какво се случва. Няма магазин или хотел без сериозно засилена охрана. Освен че имат тяхната си държавна полиция, има и частни охранителни фирми, доста сериозно въоръжени. Исках като турист да отида някъде да си купя нещо навън, да се разходя, но бях спрян на изхода на хотела и почнаха да си говорят по радиостанции да ме пускат или да не ме пускат. Позачудих се къде съм – в затвор ли съм или в хотел“, сподели пътешественикът.



За разлика от столицата, в провинцията нещата са доста по-различни и спокойни. Препоръчаният му от местен жител Алотау – град в югоизточната част на Папуа Нова Гвинея, е "едно прекрасно, страхотно райско кътче на крайбрежието на Тихи океан. "Там спах в читалище, в което редовно освен учебни занятия, има и църковни литургии, задължителният неделен църковен хор и цял ден музика. Огромен контраст със столицата – не съм се почувствал застрашен за нито един момент“, разкри гостът.



Едно от най-красивите места за гмуркане в крайбрежната част е Тауали, което е достъпно само с лодка от Алотау. "Това е едно малко островче, което е пригодено само с дървен материал за хора-маниаци на тема скуба дайвинг“. Основното препитание в района е палмовото масло, заради което има километрични участъци, засадени с палми, а бетеловата ядка е вид стимулант, който е изключително разпространен в страната, изключително полезна за нервната система и се употребява от почти всички над 15-16-годишна възраст заради леко замайващия си ефект", каза Глушков.



"Когато се плюе от дъвченето от тази костилка, излиза една доста тъмно-червена течност, която боядисва зверски. Направи ми впечатление как цял площад все едно предишния ден са убити стотици хората там, защото всичко е кърваво-червено“, допълни пътешественикът.



Високите планини или Хайлендс, както им казват местните хора, са също труднодостъпни за обикновения турист. Горока е местността, от която идват най-сериозните традиции в Папуа Нова Гвинея. "Разбирайте много шарено, много светло място. Много занаяти, плетене, шиене, са тръгнали оттам и си подържани до ден-днешен", каза той.



"Хората там се опитват да започнат да правят туризъм и да организират различни екскурзии до интересни места. "Всичко е импровизация. Но хората бяха много честни, много ми помагаха със съвети и постоянно за всичко, грижеха със мен 5 дни денонощно. Готвиха ми и домашна кухня, mono cooking, както го наричат. Хората в планината живеят много различно. Видях едни изключително здрави, щастливи деца. Видях хора, които винаги има какво да ядат, винаги могат да си наберат от градината каквото пожелаят, но и имат сериозна работа от сутрин до вечер по склоновете. Просто няма телевизори, няма музикални уредби, няма климатици, така че сами си се оправят“, разказа още гостът.



"Искам да отправя предизвикателство към слушателите на "Фокус“: и в Алотау, и в планинския Горока ми казаха, че съм първият българин, посещавал тези земи, че за първи път виждат българин. Моля, в социалните мрежи много лесно мога да бъда намерен Кирил Глушков-Кико, ще ми е любопитно да обменим опит бил ли е някой нашенец там,“ заключи Кирил Глушков-Кико.