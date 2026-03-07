Интервю за предаванетопос Рая Чаушева, психолог, психотерапевт, коуч, за тъмната страна на емоционалните нужди на човек и защо умните хора правят глупави неща.Рая Чаушева работи в Пловдив. Извършва консултации при тревожност, депресия, стрес, житейски/семейни кризи, ниска самооценка, паник атаки, зависимости, емоционални предизвикателства. Съчетава емпатия, адаптивен подход и холистичен поглед, за да създаде подкрепяща среда, в която човек да открие автентичното "аз", да постигне усещане за смисъл, мир, решителност, разбирателство. Консултира чрез изследване на типологията на психиката, подсъзнанието, конфликтите и личните травми.Това със сигурност не означава, че сме слаби хора, но би могло да означава, че не можем да се контролираме. Това са два основни проблема, които са свързани с емоционалните нужди. Първият проблем е, че те винаги остават в нас. Каквото и да правим, те са закодирани в нас. Те са толкова вплетени в нашата психика, и всъщност са точно толкова биологични, колкото са и психоемоционални. И това трябва да го осъзнаят хората, че ние не можем да избягаме от нашите емоционални нужди и потребности.Не точно. Емоциите са си отделно явления в психологията. Емоционалните нужди са едни потребности, които са много дълбоки в нас, и те ако не се задоволят, всъщност е огромен проблем за нашата психика. И мога да ги изредя, кои са тези потребности. Това са нуждата от– всички ние имаме нужда от някаква сигурност в живота си. Нуждата от– контрол над живота ни, над изборите ни, над връзките ни, над решенията ни. Нужда от– всички имаме нужда от тази интимност и свързаност, поне с едно друго човешкото същество. Също така нужда от– това е голяма нужда, независимо дали го осъзнаваме, или не. Нужда от, нужда оти нужда отили. Това са основните ни емоционални нужди, които аз изтъквам в моето обучение, което ще се случи скоро, в края на март.Това всъщност е вторият проблем, който исках да изтъкна, свързан с емоционалните нужди. Много често те са неосъзнати. И като такива, те много често влияят на поведението ни. Те представляват едни скрити двигатели, които навигират нашето поведение, навигират нашите избори. И точно това води до деструктивно поведение много често. И по този начин, всъщност, ние трябва да ги направим осъзнати. Аз съм голям фен на Юнгианската психология. Карл Юнг е казал: "Това, което не направиш осъзнато в живота си, ще продължава да те навигира и ти ще го наричаш съдба".И нещо такова се случва с емоционалните нужди. Всъщност, те са неосъзнати, и до момента, в който не станат осъзнати, те наистина ни навигират, ние гравитираме около тях и много пъти правим разни неща и си мислим, че правим едно нещо, а правим съвсем друго.И мога да дам един пример тук: Когато един човек е много задълбал в някакви благотворителни каузи, много активно се бори за някакви политически или благотворителни каузи, той може да си мисли, че го прави от добро сърце - да се раздава, да дава просто, а всъщност той дълбоко в себе си иска да задоволи своите нужди, може би за внимание, може би за одобрение, или за смисъл.Да, със сигурност влияе разрушително. Нека да започнем с тези токсични връзки, които спомена, защото те са станали много популярни в психологията днес. Защо хората остават в токсични връзки? Не само защо ги започват, но защо остават в тях, въпреки че очевидно виждат, че нещо не е както трябва? Нуждата от свързаност, нуждата от интимност, тя е много фина, тя е много деликатна. И всъщност те предпочитат да задоволят нуждата си за интимност с неправилния партньор, отколкото въобще да не я задоволяват. Това е истината за емоционалните нужди. Ние щем-не щем, винаги се борим чрез нашето поведение, осъзнато или неосъзнато, да задоволяваме тези нужди. Затова те са толкова основни в психологията и затова са такива двигатели. Трябва да се говори за тях, защото именно те са много ключови за физическото здраве и осъзнатост на човека. Това е причината защо една жена, например, остава в дългосрочна връзка с мъж, който я насилва.Това са доста тежки теми, тъмни теми, но в моето обучение ми се иска да бъдем искрени, да бъдем честни със себе си. Защото това е честият проблем, свързан с емоционалните нужди – човек вижда, че част от поведението му е деструктивно, нездравословно и някак си умее да рационализира, умее да оправдава поведението си. А голяма част от проблема е, че просто той е нечестен, неискрен със себе си. И точно това аз стимулирам у хората – за да може да се оправи проблема, първо, трябва да бъдем искрени със себе си и да признаем, че има проблем.Тук мисля, че играе роля навикът и подсигуряване на нуждата за сигурност. Когато един човек дълго време е в една токсична връзка, тя малко или много става част от живота му, става зоната му на комфорт. И то така се накланят везните, че човек преценява плюсове и минусите и излизат по-големи минуси за него, ако той напусне такава връзка. Но истината е, че някои минуси са по-силни от други, както и някои плюсове са по-силни от други. В случая плюсът да бъдеш свободен, да задоволяваш нуждата си за сигурност и за интимност по един здравословен начин, става изключително по-важно от това да останеш във връзка, която просто ти е позната.И тук, според мен, идва работата с психолога, за да може тези неща да стават осъзнати и човек да приоритизира някои неща в живота си. В един момент, познатото не бива да бъде толкова по-важно от оптималното. Защото, ако човек наистина мисли за себе си и се грижи за себе си, той ще извлича най-доброто от всичко – от връзките, от работата си, от професионалните занимания, от хобитата си, от личностното израстване. И всъщност, някой път в живота трябва да се правят такива драстични стъпки, като напускане на токсични връзки. В момента, в който човек не направи това нещо, той наистина не осъзнава по какъв нездравословен начин е задоволявал нуждата си. И наистина, след отварянето на новата страница, чак тогава се вижда колко лошо е било преди.Да, това е чудесен въпрос. Много често поведението ни ни показва някакъв дефицит или някаква патология, на която трябва да обърнем внимание. И това е идеята на когнитивно-поведенческата терапия, на която аз съм голям почитател, защото тя се занимава както с когнитивното, така и с поведенческото. В случая ние трябва да направим обратното изследване, обратната връзка. Не да изследваме това, което е вътре в нас, а всъщност да следим по поведението, за да можем да разберем какво е вътре в нас.Общо взето, когато виждаме функциите на една машина, ние можем да я разглобим и да видим какви алгоритми навигират тази функция. Нещо такова се получава, но по поведението ние можем наистина много добре да съдим каква нужда не е задоволявана. И всъщност това е работата на нас, психолозите, психотерапевтите. Много често се задава въпрос в практиката: каква нужда не е задоволявана в твоя живот? Такива неща питаме нашите клиенти и общо взето винаги се стига до този въпрос по един или по друг начин. Но със сигурност с едно деструктивно поведение много си личи не само за околните, но мисля че и хората осъзнават сами за себе си когато правят нещо нездравословно. И ние дадохме примери вече – токсични връзки, някаква работа, професия, която очевидно не е за теб, но ти продължаваш някак си да да я упражняваш., не смееш да я изоставиш. Също така зависимости. Това е съвсем тъмната страна на емоционалните нужди, когато вече се стига дотам. Рискови поведения като цяло. Това може да е свързано с някакви такива прекалено екстремни предизвикателства, които поставят под риск живота или съществуването, или благосъстоянието на човек. Това е едно изкривено проявление на нужда за предизвикателство, най-вече. Такива неща, такива поведения крещят, че нещо трябва да направим с емоционалната си страна, да ги задоволим тези нужди по един здравословен начин, а не по нездравословен.Да, когато човек работи с психолог е много различно, защото просто нещата стават по-плавни, по-естествени за душата на човек, за ума на човек. Има повече логика във всичко, когато имаш ментор, когато имаш човек, който те подбутва.Но иначе, човек може и сам да го направи, с проба и грешка. Аз бих започнала от от една честност в себе си. Всички е хубаво да си зададат въпроса: какво нещо в живота ми ме унищожава, какво ме изгражда? Винаги се започва от този въпрос. И оттам изникват поведения, които са конструктивни и деструктивни.Когато разпознаем деструктивните поведения, е хубаво да ги разпределим в категории. По същия начин, в които казахме, кое е нужда за сигурност, кое е нужда за контрол, кое е нужда за интимност, кое е нужда за предизвикателство, смисъл и т.н., и всъщност оттам да си направим списък какви са деструктивните поведения, които имаме, за да задоволим всяка от тези нужди, и какви идеи имаме за конструктивното им задоволяване.Ще дам пример: Човек, който има крещяща нужда от сигурност, той иска всичко в живота му да е сигурно, да е стъпил здраво на земята, т.е. той изпитва една дълбока нужда за сигурност към обстоятелствата. А може да преобърне това и нуждата за сигурност да е към него самия, към вътрешните му ресурси. И там има една техника, която аз много препоръчвам, казва се ресурсно картографиране. Това означава на един списък да се извадят абсолютно всички ресурси в живота на човек, които му дават сигурност. Това може да са обстоятелства, може да са хора, може да са разни дейности, но най-вече какво е вътре от него, какви умения, какви таланти, какви прекрасни неща има като качества, характеристики, които му дават сигурност в самия него. И това е едно преобръщане на нуждата за сигурност и едно здравословно задоволяване на тази потребност. По същия начин с нуждата за контрол. Тя също е много изявена.И всъщност това, което може да преобърнем в съзнанието си, не е нужда от контрол към другите и към обстоятелствата, а към нашите реакции. Защото истината е, че само това може да контролираме. И ако преобърнем този контрол към реакциите си, наистина животът се променя.Да, със сигурност. Това ни изнервя. Ти по-рано ме пита как всъщност се отразява на организма това. Нуждата за контрол е много добър пример, защото помислете си за тези хора, които наистина имат проблем с контрола – как се чувстват те, как изглеждат, какво е поведението им? Може би вие сте един от тях. Имат много стегнато поведение, чувстват се стегнати като цяло в тялото си. Много често има някаква буца в гърлото, нещо в гърдите, което ги спира да дишат добре.Наистина има изследвания, които показват, че хора, които имат проблем с контрола, имат доста плитко дишане. Защото те непрекъснато са в някакво бягство или борба, в такава защитна позиция, нащрек. Така че това е един стрес, който абсолютно винаги се отразява на организма. И въпросът тук е не дали ще се получи някаква болест, а кога ще се получи.Ако човек наистина продължава с този нездравословен контрол към хора, към събития, към другите, към целия свят, към външния свят, а не го обърне този контрол към себе си, към собствените си реакции и нагласи, това наистина в дългосрочен план води до проблеми със сърцето, проблеми с мозъка, защото това са двата органа, които най-често са засегнати от психологически причини, като цяло. И нервната система. Просто едни непрекъснати нерви, един непрекъснат стрес, хронична умора, раздразнителност. И оттам и трудност във връзките.За съжаление много често се случват неосъзнато нещата, наистина. Това е един от огромните проблеми. Сега като говоря за тези неща, те са много базови и много ключови, се питам доколко хората са се замисляли за това, доколко хората са го чували това знание по този начин. А това е толкова базово.Аз отново ти казвам, в моята практика надали има консултация, в която аз да не задавам този въпрос: каква нужда в твоят живот остава незадоволена, или каква нужда ти задоволяваш по деструктивен начин?Мисля, че могат. С малко замисляне, с малко осмисленост. Нали ти казвам, че от поведението се вижда. Те тълкуват по поведението си. Когато остават в тези нездравословни връзки, когато нещо не е наред в тяхното поведение, те осъзнават, че е деструктивно, и по това съдят. Въпросът е наистина да има малко повече честност към себе си.Да, разбира се. Искам да отправя покана към всички, които са в областта на Пловдив, и не само. Всеки, който се интересува от тъмната страна на емоционалните нужди, може да ми намери събитието във Facebook. Точно по този начин се казва: "Психологическо обучение, тъмната страна на емоционалните нужди". И ще бъде, както винаги, изключително интерактивно, ще разгледаме казуси. И въпреки че е тежка тема, моят стил винаги е позитивен и винаги хората си тръгват заредени с много отговори. Ще разбием и някои митове, които са често срещани, като това, че всъщност е много трудно да се задоволят нуждите по конструктивен начин. Истината е, че може да е лесно, просто човек трябва да знае как. И точно това ще обсъдим на обучението – техники, казуси, ще бъде интересно, ще бъде забавно. И хората даже могат да си тръгнат със символичен подарък, защото ще имаме и томбола, както всеки път.