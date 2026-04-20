Луксозната бижутерийна индустрия отново изненадва света с проект, който размива границата между изкуство, инженерство и чист разкош. Базираната в Швейцария компания Shawish Jewelry създаде уникален 150-каратов пръстен, изработен изцяло от един-единствен диамант – постижение, което поставя нов стандарт в света на високата бижутерия.

Пръстенът е оценен на невероятните 70 милиона долара, което го нарежда сред най-скъпите и редки украшения, съществували някога.

Диамантът като единствена материя

Най-забележителното в това бижу е, че то не съдържа метална основа, нито отделно поставен камък. Вместо това цялата конструкция – включително халката и централната част – е изваяна от един цял, масивен диамант. За сравнение, легендарният 33-каратов пръстен на Елизабет Тейлър изглежда почти скромен на фона на това 150-каратово технологично чудо, пише bussinessnovinite.bg.

Технология от 21-ви век

Реализацията на проекта е отнела повече от година, като за целта са използвани.

Специализирани лазерни технологии, за да се пробие прецизен кръг в сърцевината на диаманта, без да се нарани неговата цялост. Традиционното шлифоване, комбинирано с иновации за постигане на перфектни фасети върху цялата повърхност.

Мохамед Шауиш, президент на компанията, споделя пред Vogue, че създаването на подобен обект доскоро се е смятало за научна фантастика.

Повече от бижу – инвестиционен актив

В свят, в който ултрабогатите търсят все по-недостижими символи на статус, пръстенът на Shawish се превръща в изключителен актив.