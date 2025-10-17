Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите коли

© Хибридните автомобили, които комбинират двигател с вътрешно горене и електрически мотор, от години се рекламират като екологична алтернатива на конвенционалните превозни средства. Те обещават по-ниски емисии и по-голяма ефективност, но ново европейско проучване поставя под съмнение тези твърдения.



Според доклад на организацията "Транспорт и околна среда“ (Transport & Environment), базиран на данни от 800 000 хибридни автомобила, регистрирани в Европа между 2021 и 2023 г., реалните емисии на въглероден диоксид (CO₂) от тези превозни средства са само с 19% по-ниски от тези на бензиновите и дизеловите коли. Това е в рязък контраст с лабораторните тестове, според които хибридите отделят до 75% по-малко вредни емисии.



Изследването показва, че реалното замърсяване е почти пет пъти по-голямо от официално отчетеното. През 2021 г. разликата между лабораторните и реалните стойности е била 3,5 пъти, а през 2023 г. тя вече достига 4,9 пъти.



"Емисиите в реалния свят се увеличават, докато официалните емисии намаляват“, коментира изследователката Софиа Навас Голке, съавтор на доклада, цитирана от британското издание The Guardian.



Основната причина за тази разлика е погрешното предположение за това колко често автомобилите се движат в изцяло електрически режим. При официалните тестове се използва т.нар. коефициент на полезност (Utility Factor – UF), който оценява дела на изминатите километри само с електрическа енергия.



Докато лабораторните данни приемат, че хибридите се движат 84% от времето на ток, реалните пътни наблюдения показват, че този дял е едва 27%.



Дори при движение в електрически режим, хибридите не са напълно беземисионни. Според доклада те отделят средно 68 g CO₂ на километър, тъй като електрическите им мотори често са недостатъчно мощни и изискват подпомагане от двигателя с вътрешно горене, който осигурява енергия за близо една трета от пробега.



В резултат на това, подчертават авторите, плъгин хибридите (PHEV) в реални условия отделят почти същите количества CO₂ като стандартните хибриди и дори някои конвенционални автомобили.



Неточните данни за емисиите са имали и сериозен финансов ефект. Според изчисленията на "Транспорт и околна среда“, автомобилните производители са спестили над 5 милиарда евро от глоби за периода 2021–2023 г., благодарение на подценяването на реалните емисии на CO₂ от хибридните модели.



Проучването идва в момент, когато Европейският съюз е под натиск да засили мерките за намаляване на въглеродните емисии. Въпреки че всеки седми нов автомобил, продаван в Европа, е изцяло електрически, континентът все още е далеч от целта си да прекрати продажбата на коли с двигатели с вътрешно горене до 2035 г.