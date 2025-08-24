Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват санкции в Австрия

© Правителството на Австрия предприема правни действия срещу големите вериги супермаркети – "Била", "Спар", "Хофер" и "Лидл" – по обвинение, че техните промоции и отстъпки подвеждат потребителите. Социалното министерство смята, че обозначенията на отстъпките са непрозрачни и не отговарят на закона.



Основният проблем според обвинението е, че при промоции веригите не сравняват цените с най-ниската цена от последните 30 дни, както изисква австрийският Закон за ценообразуването от 2022 година. В резултат на това потребителите често вярват, че продуктите са значително по-евтини, отколкото всъщност са. Ако за сравнение се използва по-висока краткосрочна цена или стара "нормална“ цена, отстъпката изглежда по-голяма, отколкото е реално.



Сдружението за информация на потребителите (СИП), по поръчка на министерството, е извършило проверки на четирите вериги и е установило "ясни нарушения“ на правилата за ценообразуване – отстъпките често са неточни и представят погрешно икономиите. Държавният секретар за защита на потребителите Улрике Кьонигсбергер-Лудвиг подчертава, че клиентите действително биват подвеждани, защото виждат обещанието за голяма отстъпка, а реалната цена често е по-висока или отстъпката е много по-малка.



Целта на правните действия и исковете е практиките да се прекратят и да се въведат ясни и справедливи правила за промоции, така че потребителите да могат лесно да разберат реалните икономии. Министърът на социалните въпроси Корина Шуман посочва, че това е особено важно в условията на високи цени на хранителните продукти, където всяко евро е от значение. Споделено е и мнение, че при нужда държавата може да интервенирa в цените, за да защити потребителите.