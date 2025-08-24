ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват санкции в Австрия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:01Коментари (0)688
©
Правителството на Австрия предприема правни действия срещу големите вериги супермаркети – "Била", "Спар", "Хофер" и "Лидл" – по обвинение, че техните промоции и отстъпки подвеждат потребителите. Социалното министерство смята, че обозначенията на отстъпките са непрозрачни и не отговарят на закона.

Основният проблем според обвинението е, че при промоции веригите не сравняват цените с най-ниската цена от последните 30 дни, както изисква австрийският Закон за ценообразуването от 2022 година. В резултат на това потребителите често вярват, че продуктите са значително по-евтини, отколкото всъщност са. Ако за сравнение се използва по-висока краткосрочна цена или стара "нормална“ цена, отстъпката изглежда по-голяма, отколкото е реално.

Сдружението за информация на потребителите (СИП), по поръчка на министерството, е извършило проверки на четирите вериги и е установило "ясни нарушения“ на правилата за ценообразуване – отстъпките често са неточни и представят погрешно икономиите. Държавният секретар за защита на потребителите Улрике Кьонигсбергер-Лудвиг подчертава, че клиентите действително биват подвеждани, защото виждат обещанието за голяма отстъпка, а реалната цена често е по-висока или отстъпката е много по-малка.

Целта на правните действия и исковете е практиките да се прекратят и да се въведат ясни и справедливи правила за промоции, така че потребителите да могат лесно да разберат реалните икономии. Министърът на социалните въпроси Корина Шуман посочва, че това е особено важно в условията на високи цени на хранителните продукти, където всяко евро е от значение. Споделено е и мнение, че при нужда държавата може да интервенирa в цените, за да защити потребителите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Водни спортове
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Водна криза
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: