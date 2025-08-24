ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват санкции в Австрия
Основният проблем според обвинението е, че при промоции веригите не сравняват цените с най-ниската цена от последните 30 дни, както изисква австрийският Закон за ценообразуването от 2022 година. В резултат на това потребителите често вярват, че продуктите са значително по-евтини, отколкото всъщност са. Ако за сравнение се използва по-висока краткосрочна цена или стара "нормална“ цена, отстъпката изглежда по-голяма, отколкото е реално.
Сдружението за информация на потребителите (СИП), по поръчка на министерството, е извършило проверки на четирите вериги и е установило "ясни нарушения“ на правилата за ценообразуване – отстъпките често са неточни и представят погрешно икономиите. Държавният секретар за защита на потребителите Улрике Кьонигсбергер-Лудвиг подчертава, че клиентите действително биват подвеждани, защото виждат обещанието за голяма отстъпка, а реалната цена често е по-висока или отстъпката е много по-малка.
Целта на правните действия и исковете е практиките да се прекратят и да се въведат ясни и справедливи правила за промоции, така че потребителите да могат лесно да разберат реалните икономии. Министърът на социалните въпроси Корина Шуман посочва, че това е особено важно в условията на високи цени на хранителните продукти, където всяко евро е от значение. Споделено е и мнение, че при нужда държавата може да интервенирa в цените, за да защити потребителите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS