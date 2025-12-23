ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Продуцентът Георги Тошев се връща в bTV?
Репортажът на Тошев в "Преди обед" беше доста дълъг – точно както той традиционно ги правеше, преди в студиото на предаването на влезе вече бившата му водеща Венета Райкова. На практика това беше малко филмче за "Цирк дю Солей", който планира да изнесе няколко представления в България идната пролет. Дали е било платен репортаж преди гостуването на формацията у нас, не стана ясно, но е факт, че с него бившият творчески директор на "Преди обед" направи неформално завръщане на старото си работно място. Към момента той не фигурира официално в екипа на предаването, нито е част от телевизията. Но фактите са факти – Би Ти Ви излъчи репортажа му, въпреки че уж беше спряла да работи с него.
Възможно е Тошев да е предоставил работата си на "Преди обед" като външен автор, който няма трудов договор с телевизията. При всички положения това е знак, че сътрудничеството му с Би Ти Ви е възобновено. В същото време журналистът сподели през социалните мрежи, че работи върху няколко нови проекта заедно с популярния в арт средите фотограф, оператор и режисьор Стефан Н. Щерев.
Двамата пътуваха заедно зад граница – първо в Европа, а после – в Япония, за да снимат документални филми. Малко след като излъчиха репортажа за "Цирк дю Солей", журналистът се похвали със снимки с родната звезда в Холивуд – Мария Бакалова. Той съобщи за нов проект, който започва, очевидно с нея. Възможно е да снима документален филм за актрисата, по-слабо вероятно е планира да прескочи към художествените проекти.
"В Мария живеят толкова различни жени – смях, дълбочина, любопитство, свобода. С нея приятелството е приключение, а всяка среща – малък празник, който остава дълго след края. Среднощна София, безкрайни истории и нов проект в движение... Мария е празник!", написа Тошев в социалните мрежи. Дни след тази среща той направи "включване" в социалните мрежи от Виена. При толкова много проекти той все пак има нужда от платформа, на която да ги рекламира, за да достигнат до широката публика. Би Ти Ви досега играеше перфектна роля в това отношение. Едва ли би се лишил от възможността да се завърне там. Кога обаче това ще стане официално, времето ще покаже, пише "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2720
|предишна страница [ 1/454 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първи автомобили без шофьори зад волана вече се движат в Европа
09:58 / 23.12.2025
Наш успешен бизнесмен днес става на 57
09:12 / 23.12.2025
Феновете във възторг от интервю на Софи Маринова: Народен човек е...
21:56 / 22.12.2025
Инджова слиза от екран
11:20 / 22.12.2025
Ето го новия водещ на "Тази сутрин" по bTV, не каза и дума за Цън...
09:17 / 22.12.2025
Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението н...
08:31 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS