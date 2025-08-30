ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Проблем в Гърция: Искат много, а плащат малко
75% от фирмите работят с по-малко персонал от необходимото, което затруднява изключително производството. На пазара на труда липсват дори и неквалифицирани работници.
Най-много се търсят строителни работници - 51%. Следват 14% липсващи желаещи за обща работа. Магазините търсят продавач-консултанти - 8%. Няма достатъчно специалисти и по маркетинг.
Много търсени са техниците по поддръжка на оборудването на техническите компании. Проучване на пазара за работна ръка показва, че много от младите хора предпочитат да работят в чужбина, защото в Гърция заплатите са доста по-ниски, отколкото в Западна Европа.
Други посочват, че от фирмите не се предлага перспектива за професионално развитие. Най-честият аргумент е, че работодателите "искат много, а плащат малко".
Поради липса на работна ръка фирмите наемат и мигранти, като им осигуряват с договори разрешение за пребиваване в страната. Проблемът при тях, според работодателите е, че работят, докато си осигурят начин за прехвърляне в Централна Европа, пише БНР.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Огорченият Васил Найденов: Жалко е, че стигнахме дотук със Стефан...
13:34 / 30.08.2025
Днес "остаря" с още една година, но пък жена му още не е навършил...
12:53 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова
13:23 / 30.08.2025
Репортерка напусна bTV с емоционални думи
11:17 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да рег...
10:53 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особен...
10:02 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS