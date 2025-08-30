Проблем в Гърция: Искат много, а плащат малко

© Липса на работна ръка и технически специалисти затруднява производството в Северна Гърция, предупреждават от Камарата на фирмите производителки в Солун. Недостигът на кадри засяга редица сфери.



75% от фирмите работят с по-малко персонал от необходимото, което затруднява изключително производството. На пазара на труда липсват дори и неквалифицирани работници.



Най-много се търсят строителни работници - 51%. Следват 14% липсващи желаещи за обща работа. Магазините търсят продавач-консултанти - 8%. Няма достатъчно специалисти и по маркетинг.



Много търсени са техниците по поддръжка на оборудването на техническите компании. Проучване на пазара за работна ръка показва, че много от младите хора предпочитат да работят в чужбина, защото в Гърция заплатите са доста по-ниски, отколкото в Западна Европа.



Други посочват, че от фирмите не се предлага перспектива за професионално развитие. Най-честият аргумент е, че работодателите "искат много, а плащат малко".



Поради липса на работна ръка фирмите наемат и мигранти, като им осигуряват с договори разрешение за пребиваване в страната. Проблемът при тях, според работодателите е, че работят, докато си осигурят начин за прехвърляне в Централна Европа, пише БНР.