ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Принц Уилям безкомпромисен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:26Коментари (0)744
©
Принц Уилям заема твърда и безкомпромисна позиция срещу чичо си принц Андрю, след като опозореният кралски член се отказа от своите титли и почести заради продължаващия скандал, свързан с връзките му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Според публикация на The Sunday Times 43-годишният принц на Уелс планира напълно да отстрани 65-годишния Андрю от кралския живот, включително от бъдещата коронация, когато самият Уилям един ден стане крал. Изданието твърди, че Уилям е бил "консултиран" относно решението Андрю да бъде лишен от кралските си титли, но не е останал доволен от предприетите мерки и възнамерява да приложи още по-строги действия в бъдеще.

 

Очаква се Андрю да бъде изключен както от публични, така и от частни кралски събития, включително бъдещата коронация, и да му бъде забранено участие в повечето държавни церемонии. Според източници принц Уилям смята чичо си за "риск и заплаха" за репутацията на монархията и е загрижен как присъствието му на официални прояви влияе върху общественото доверие и върху жертвите на сексуално насилие. Освен това се съобщава, че Уилям възнамерява да забрани и участието на Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю, в бъдещи кралски събития.

Някои кралски биографи обаче посочват, че твърдостта на Уилям не е нова.

Оказва се, че той е "тих, затворен и не на себе си" още от времето на кратката си раздяла с Кейт Мидълтън през 2007 г., когато 25-годишният тогава принц прекратява дългогодишната си връзка с нея след години на нарастващ обществен натиск и внимание от страна на медиите.

Двамата се запознават в университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия през 2001 г. и са заедно през по-голямата част от двайсетте си.

Раздялата, която продължава само няколко месеца, оказва дълбоко въздействие върху Уилям. "Това наистина тежеше на Уилям. Той не беше себе си, беше много по-тих, по-затворен. Можеше да се каже, че нещо не е наред. Атмосферата около него се промени напълно", споделят близки, като отбелязват, че тежестта в него е свързана с мислите за Кейт.

Бивш иконом, който служи на кралското семейство повече от десетилетие и наблюдава двойката по време на раздялата им, разказва: "Той стана много тих. Стана малко затворен. Не го виждах много често. Знаех, че не е себе си."

По това време Уилям се сблъсква и с интензивни спекулации за връзката си, като медийният натиск го кара да се отдръпне, за да защити Мидълтън. Приятелите му разказват, че раздялата е била както за защита на Кейт, така и за да "купи" време на двойката далеч от светлината на прожекторите.

"Медийният натиск върху Кейт беше огромен. Те бяха много млади и нивото на внимание беше интензивно. Отдръпването за известно време беше правилният ход, даде им пространство и на двамата да си поемат дъх", добавят те.

 

Дори по време на този кратък период мнозина около тях тихо се надяват на помирение, описвайки Кейт като "прекрасна, много жизнерадостна и много приказлива".

"Хората си мислят, че е срамежлива, но не е. Никога не се държеше така, сякаш е над някого", разказват запознати.

 

В крайна сметка кратката раздяла изглежда укрепва връзката им и ги подготвя за бъдещето. Двойката се омъжва през 2011 г. в Уестминстърското абатство пред 1900 гости и милиони зрители по целия свят, започвайки това, което приятелите им описват като едно от най-солидните партньорства в кралското семейство.

Интересното е, че личните трудности и предизвикателства, преживени от Уилям с Кейт, дават ясно отражение върху начина, по който той днес взема решения като бъдещ крал. Същата решителност и стратегическо мислене, които някога са му помагали да премине през младостта и публичното напрежение, сега се проявяват в твърдата му позиция спрямо чичо му Андрю: защита на институцията, защита на семейството и защита на обществения интерес.


Още по темата: общо новини по темата: 1988
28.10.2025 Звезда от "Игра на тронове" вече не е ерген
28.10.2025 Мартина на Слави: Той е уникален
28.10.2025 Днес навършва 61 години
28.10.2025 БГ звезди си махат тунинга
28.10.2025 Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
28.10.2025 Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
предишна страница [ 1/332 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесия на стадион "Локомотив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: