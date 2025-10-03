ЗАРЕЖДАНЕ...
|Принц Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал
Принц Уилям разговаря с актьора Юджийн Леви в замъка Уиндзор в рамките на предаването на Apple TV+ "Неохотният пътешественик". По време на разговора Леви попита принца за бъдещата му роля като крал.
"Мисля, че спокойно мога да кажа, че промяната вече е част от моето ежедневие", казва Уилям. "Промяна за добро. Харесва ми, наслаждавам й се. Не ме е страх от нея. Напротив - вдъхновява ме. Вълнува ме мисълта, че мога да допринеса за промяна. Не крайна или радикална, а такава, каквато вярвам, че е необходима".
Докато развеждаше Леви из някои от най-впечатляващите зали на замъка, принцът разкри и част от бъдещите си планове. Актьорът беше посрещнат от Уилям, който пристигна на срещата с електрическата си тротинетка - неговото обичайно средство за придвижване из обширния дворцов комплекс.
По време на обиколката темата естествено премина към историята и традициите на кралското семейство. "Ако не внимавате, историята може да се превърне в бреме - като котва, която ви тегли назад, задушава ви и ви ограничава", сподели Уилям.
Въпреки уважението си към традицията, той подчерта, че не се страхува да задава въпроси и да търси нови пътища - с цел монархията да остане актуална и жизнеспособна.
Разговорът навлезе в по-лична територия, като двамата обсъдиха теми като семейството, отглеждането на деца, медийния натиск, както и напрежението, породено от здравословните проблеми на съпругата му Кейт и баща му, крал Чарлз, които в последната година се бориха с рак - тема, която многократно беше тема на разговор.
"Знаете ли, тревогата и стресът, свързани със семейството, понякога наистина ме обсебват", призна Уилям. Той добави: "Ние сме отворено семейство и говорим за нещата, които ни тревожат, но никога не знаеш какви последици може да има това. Затова е толкова важно да бъдем един до друг".
В интервюто не беше засегната темата за отношенията между принц Уилям и брат му, принц Хари. Въпреки това Уилям все пак го спомена, докато разказваше за личния си опит в кралското семейство и за контрола, на който са били подложени техните родители - принцеса Даяна и крал Чарлз - по време на своето израстване.
Интервюто завърши с размисъл: "Животът е пълен с изпитания и понякога може да бъде изключително труден, но именно способността ни да ги преодоляваме ни прави това, което сме. Толкова се гордея със съпругата си и с баща си за начина, по който се справиха през последната година. А и децата ми се справиха блестящо", заключи принц Уилям.
