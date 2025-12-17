ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Принц Андрю се настанява в занемарена ферма
Източник, цитиран от The Sun, твърди, че имотът, в който се предвижда да заживее Андрю, в момента е необитаем и изисква значителни ремонтни дейности. Според същия източник докато сградата не стане годна за обитаване, е малко вероятно той да напусне настоящия си дом. Новото място е описано като много по-малко и е сравнявано с "кутия за обувки" на фона на сегашното му жилище с 30 стаи.
Смята се, че Андрю е проявявал първоначално интерес към вилата "Ууд Фарм", където принц Филип е прекарал годините си след оттеглянето от обществения живот. По този вариант обаче е имало колебания, тъй като подобно настаняване би могло да бъде възприето като прекалена близост до останалите членове на кралското семейство.
Иначе "Марш" разполага с дървена входна порта и се намира на кратко разстояние северно от бившия дом на баща му, в близост до природния резерват "Дерсингам Бог". Имотът разполага с алея, две стаи, кухня и няколко стопански постройки. Според източници един от основните фактори, които забавят напускането на Андрю от "Роял Лодж", е голямото количество вещи и натрупан безпорядък в сегашния имот.
Приятели на бившия херцог на Йорк споделят, че е малко вероятно той да се установи постоянно в Норфолк. По техни думи е възможно да се премести в Близкия изток, където поддържа дългогодишни бизнес контакти. Според някои от тях Бахрейн се разглежда като вероятна дългосрочна дестинация за Андрю.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2622
|предишна страница [ 1/437 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 15 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
Какво е криела държавата за Ванга и защо го пуска сега?
23:01 / 16.12.2025
Риалити звезда дарява дрехите си, след като отслабна със 78 килог...
22:55 / 16.12.2025
Популярна водеща и лекарка сподели за любимото си място в Пловдив...
20:41 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS