Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:15
След бурни страсти, смях и сълзи, откровени признания и болезнени разочарования, риалити героите в "Ергенът: Любов в рая“ стигнаха до края на най-емоционалното пътешествие по bTV. Шест двойки и една любовна тройка преплуваха морето от чувства и акостираха на големия финал. Решението дали да продължат заедно отвъд бреговете на Родос или да изоставят своята връзка на приказния остров не беше лесно. Церемонията на пръстена приключи с годежи, но и с разбити сърца. Финалът на риалити формата привлече 27,9% от зрителите в активна възраст (GARB, 18-49).

Първият сезон на "Ергенът: Любов в рая“ се превърна в едно от най-коментираните предавания в телевизионния ефир. Емоционалното приключение на 40 участници привлече средно 26,6% от зрителите в активна възраст (GARB,18-49). В социалните мрежи риалити формата генерира 659 милиона импресии, 282 милиона видео гледания и 36 милиона ангажирания (Facebook, Instgram и TikTok профилите на предаването).

Художникът Йовица пръв падна на колене пред козметоложката Филипа. "Ще приемеш ли този пръстен-обещание, че ще бъдем единствени един за друг и в реалния свят?“, попита я той, а тя обеща да гори в тяхната любов. Бизнесменът Красимир също не се поколеба, след като видя пламъка в очите на фолкпевицата Киара. "Не искам тази приказка никога да свършва. Като символ на моята любов и нашите отношения, искам да приемеш този пръстен от мен“, каза той и сложи диамантеното бижу на ръката ѝ.

Актьорът Петър направи най-поетичното признание на финала на "Ергенът: Любов в рая“. Омагьосан от красотата, ума и елегантността на Кристина, той я сравни със спокойна съботна сутрин и нежен изгрев. "Обичам те! Моля те да ме направиш най-щастливия мъж на тази земя като приемеш този пръстен от мен“, каза той и чу нейното ясно: "Да!“. Предприемачът Виктор пък беше най-категоричен от всички мъже. "Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят! Дениз, ще станеш ли моя жена?“, попита той психоложката, в която се влюби до лудост. А тя, сигурна в общото им бъдеще, прие предложението и пръстена.

Танцьорката Натали също взе най-важното решение - избра музиканта Орлин, добави липсващия акорд в красивата им обща мелодия и сложи край на любовния триъгълник. Отхвърленият от нея фитнес треньор Тихомир не скри, че е наранен.

Приказката завърши без класически щастлив край за инфлуенсъра Денис и стилистката Благовеста. Вместо пръстен, той ѝ поднесе роза, а в очите ѝ проблеснаха сълзи, защото очакваше повече. Финансистът Калоян прецени, че на него и инфлуенсърката Габриела ще им трябва повече време, за да направят по-сериозна стъпка. Любимата му в рая се съгласи с усмивка, въпреки че истински копнееше за пръстен, а не за цвете.

Кастингът за участие във втория сезон на "Ергенът: Любов в рая“ вече е отворен. Всички желаещи да усетят тръпката от флирта и любовта могат да се запишат за участие на btv.bg.


