|Прекрасна новина - станаха родители, бебето с името на таткото
"Честита рожба! С радост поздравяваме Спас Делев, който тази сутрин стана татко! Нежната му съпруга Паолина роди прекрасно момченце!
Малкият Спас носи гордо името на баща си и се появи на бял свят с ръст 49 см и тегло от 2.750 кг.
Всички в "Локомотив" пожелаваме много здраве, щастие и спокойствие на цялото семейство!", съобщиха от ФК Локомотив София.
