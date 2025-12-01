Прекрасна новина - станаха родители, бебето с името на таткото

© Нападателят на Локомотив (София) Спас Делев стана баща на момче тази сутрин, похвали се щастливият татко. Делев, който е бивш футболист на ЦСКА, Пирин и Лудогорец, както и на националния отбор на България, вече има син, който носи неговото име.



"Честита рожба! С радост поздравяваме Спас Делев, който тази сутрин стана татко! Нежната му съпруга Паолина роди прекрасно момченце!



Малкият Спас носи гордо името на баща си и се появи на бял свят с ръст 49 см и тегло от 2.750 кг.



Всички в "Локомотив" пожелаваме много здраве, щастие и спокойствие на цялото семейство!", съобщиха от ФК Локомотив София.