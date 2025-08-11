ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Прекомерният прием на кофеин може да доведе до повишен пулс и кръвно налягане
Но колко е "умерено“?
Препоръчителен дневен прием на кофеин Според Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA):
Възрастни: до 400 mg кофеин дневно (около 3–4 стандартни кафета)
Бременни жени: не повече от 200 mg дневно
Юноши (до 18 г.): до 3 mg на килограм телесно тегло
Средно едно еспресо съдържа между 60 и 90 mg кофеин.
Разтворимото кафе – около 50–80 mg на чаша.
Студените и енергийните напитки често съдържат скрити високи количества кофеин.
Какво се случва при прекаляване?
Прекомерният прием на кофеин може да доведе до:
- безсъние
- тревожност
- повишен пулс и кръвно налягане
- раздразнителност и стомашен дискомфорт
- зависимост и симптоми при рязко спиране (като главоболие и умора)
Съвети за безопасна консумация:
- Избягвайте кафе късно следобед или вечер
- Вслушвайте се в сигналите на тялото
- Не използвайте кафето като заместител на сън, вода или балансирана храна
- Правете поне няколко "безкофеинови“ дни в месеца
- Вашето здраве не се нуждае от още едно кафе – нуждае се от баланс и почивка.
При оплаквания – тревожност, безсъние, сърцебиене – потърсете консултация, препоръчват от УМБАЛ "Лозенец".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трима младежи се покатериха на движеща се кола и направиха клипче...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:11 / 11.08.2025
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:31 / 11.08.2025
За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
07:00 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 7...
19:54 / 10.08.2025
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS