Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората

© Бившият ръководител на иновациите в Citi Роб Гарлик предупреди, че в рамките на няколко десетилетия броят на AI роботите може да надмине броя на работещите хора, тъй като все повече компании внедряват автономни AI агенти с цел намаляване на разходите и увеличаване на печалбите.



В интервю за предаването "Squawk Box Europe“ по CNBC Гарлик заяви, че настоящият икономически модел възнаграждава преди всичко рентабилността, а съчетаването ѝ с бързия технологичен напредък създава историческа трансформация на пазара на труда.



"Имаме лидерска система, която в икономически и бизнес план възхвалява печалбата. Когато съчетаем това с технологичния прогрес, предстои най-голямата трансформация в историята - изкуственият интелект ще може да прави все повече, все по-добре и все по-евтино, като замества хората“, коментира той.



Според доклад на Citi от 2024 г., ръководен от Гарлик, броят на AI роботите - от хуманоидни машини до домашни почистващи роботи и автономни превозни средства - може да достигне 1,3 милиарда до 2035 г. До 2050 г. броят им се очаква да надхвърли 4 милиарда.



Изследването анализира и икономическата възвръщаемост на инвестицията в роботи. Например робот на стойност 15 000 долара може да се "изплати“ за 3,8 седмици при заместване на служител със заплата от 41 долара на час или за 21,6 седмици при минимално възнаграждение от 7,25 долара на час. По-скъп робот за 35 000 долара би се изплатил за 8,9 седмици при заместване на служител с възнаграждение 41 долара на час.



"Още днес можете да закупите хуманоиден робот с период на възвръщаемост под 10 седмици спрямо човешки труд. Хората не могат да се конкурират на тази основа“, подчерта Гарлик.



Данни от доклада Work Trend Index на Microsoft сочат, че 80% от ръководителите очакват AI агентите да бъдат интегрирани в корпоративните им стратегии през следващите 12 до 18 месеца. Тези агенти представляват софтуерни програми, които могат самостоятелно да вземат решения и да изпълняват задачи без пряка човешка намеса.



Глобалният управляващ партньор на McKinsey & Company Боб Стърнфелс заяви пред Harvard Business Review, че компанията вече използва 20 000 AI агенти наред с 40 000 служители. Година по-рано агентите са били едва 3 000, а според прогнозите броят им ще се изравни с този на служителите в рамките на година и половина.



Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск заяви по време на форума в Давос, организиран от World Economic Forum, че изкуственият интелект вероятно ще надмине човешката интелигентност още до края на тази година.



"В един благоприятен сценарий ще произведем толкова много роботи и AI системи, че ще има изобилие от стоки и услуги – вероятно ще има повече роботи, отколкото хора“, прогнозира Мъск.



Опасенията за масово изместване на работници се засилиха, след като компании като Amazon, Salesforce, Accenture, Heineken и Lufthansa посочиха AI като един от факторите за съкращения на хиляди служители.



Управляващият директор на International Monetary Fund Кристалина Георгиева предупреди, че AI "удря пазара на труда като цунами“ и че повечето държави и компании не са подготвени за тази трансформация.



По данни на консултантската фирма Challenger, Gray & Christmas, през 2025 г. в САЩ близо 55 000 съкращения са били свързани с внедряването на изкуствен интелект.



Някои лидери обаче виждат и позитивен сценарий. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг прогнозира, че "AI бумът“ ще доведе до създаването на високоплатени работни места, включително в производството на чипове и инфраструктура. Според него технологията ще стимулира търсенето на квалифицирани специалисти като електротехници, строителни работници и инженери.



Дебатът около бъдещето на труда в ерата на изкуствения интелект продължава, като експертите остават разделени между опасенията за масова автоматизация и очакванията за нов икономически подем.