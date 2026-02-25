ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преди пет дни синът му стана на 55, а днес самият той навършва 80
От малък изучава пиано, на 20 години печели правото на стипендия в Римската музикална академия "Санта Чечилия“. Завършва Националната музикална академия "Панчо Владигеров“ в София. Професор е по камерна музика и преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.
Два мандата е председател на Съюза на композиторите в България (1999 – 2005). Творбите му се изпълняват в над 16 страни в Европа, Азия и Латинска Америка. Автор на някои от най-обичаните детски песни, като "Химн на сътворението“, "Дъга“. Почетен гражданин е на Горна Оряховица от 1998 година Лауреат е на международни и на национални конкурси. Награден е с орден "Кирил и Методий“ I степен.
Преди 5 дни единият от синовете му - Виктор Чучков-син, стана на 55 години. А днес честитим празника и на баща му!
