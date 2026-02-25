ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Преди пет дни синът му стана на 55, а днес самият той навършва 80
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:36Коментари (1)884
©
Виктор Спиридонов Чучков е български композитор и концертиращ пианист, професор. Роден е на 25 февруари 1946 година в Горна Оряховица в голям български род от Щип.

От малък изучава пиано, на 20 години печели правото на стипендия в Римската музикална академия "Санта Чечилия“. Завършва Националната музикална академия "Панчо Владигеров“ в София. Професор е по камерна музика и преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.

Два мандата е председател на Съюза на композиторите в България (1999 – 2005). Творбите му се изпълняват в над 16 страни в Европа, Азия и Латинска Америка. Автор на някои от най-обичаните детски песни, като "Химн на сътворението“, "Дъга“. Почетен гражданин е на Горна Оряховица от 1998 година Лауреат е на международни и на национални конкурси. Награден е с орден "Кирил и Методий“ I степен.

Преди 5 дни единият от синовете му - Виктор Чучков-син, стана на 55 години. А днес честитим празника и на баща му!







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 1 мин.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026
Кавгите носят нещастие днес
07:54 / 25.02.2026
The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни...
08:54 / 25.02.2026
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Изграждането на АМ "Тракия"
Автобус блъсна жена на пешеходна пътека
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: