ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Празникът на 24 август - почитаme двама светци
Свети Евтих (или Евтихий) бил родом от град Севаста в Киликия, Мала Азия, и живял в края на I и началото на II век. Бил сред учениците на свети Йоан Богослов и проповядвал Христовото учение в различни страни. Според житието му бил свещеник и дори епископ.
Заради нежеланието си да почита езическите божества претърпял много мъки при гоненията срещу християните, но с Божията помощ оцелял и завършил живота си в дълбока старост.
В този ден се почита и свети Козма, монах и просветен деец, будител на гръцкия народ. Той е съвременник на преподобния Паисий Хилендарски, българския будител.
Свети Козма е роден през 1714 г. в област Етолия, Гърция. Поради бедност на семейството му той късно получил основно образование, а през 1749 г. отишъл да учи в светогорската школа "Атониада". Там станал монах в манастира "Филотей", но през 1759 г. напуснал манастира и по съвета на цариградския патриарх Серафим започнал своите проповеднически обиколки в днешна Западна и Северна Гърция, и Епир (сега в Албания).
Пламенно насърчавал православните християни да създават училища, за да се учат децата на грамотност и православна вяра. Полагал големи грижи да убеждава народа, че просветата е нужна, за да дойде после и "лелеяното", под което разбирал освобождението от османско иго.
В продължение на 16 години свети Козма успял да основе около 200 училища. В своите писмени поучения той оставил завет на родителите да образоват децата си и да ги учат на християнска нравственост. Стремял се и да ограничи разпространението на различни еретични течения на своето време, като хилиазма (за хилядагодишно царство на Христос на земята).
Но заради поредната руско-турска война проповедникът бил обвинен като руски агент, заловен и обесен на днешния ден през 1779 г. недалече от град Берат (сега в Албания).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
Премиерът Желязков стана дядо за втори път
13:09 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
07:26 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
07:17 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS