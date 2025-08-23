ИЗПРАТИ НОВИНА
Празникът на 24 август - почитаme двама светци
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45
© Plovdiv24.bg
На 24 август православната църква почита паметта на свещеномъченик Евтих и на свети Козма Етолийски. 

Свети Евтих (или Евтихий) бил родом от град Севаста в Киликия, Мала Азия, и живял в края на I и началото на II век. Бил сред учениците на свети Йоан Богослов и проповядвал Христовото учение в различни страни. Според житието му бил свещеник и дори епископ.

Заради нежеланието си да почита езическите божества претърпял много мъки при гоненията срещу християните, но с Божията помощ оцелял и завършил живота си в дълбока старост.

В този ден се почита и свети Козма, монах и просветен деец, будител на гръцкия народ. Той е съвременник на преподобния Паисий Хилендарски, българския будител.

Свети Козма е роден през 1714 г. в област Етолия, Гърция. Поради бедност на семейството му той късно получил основно образование, а през 1749 г. отишъл да учи в светогорската школа "Атониада". Там станал монах в манастира "Филотей", но през 1759 г. напуснал манастира и по съвета на цариградския патриарх Серафим започнал своите проповеднически обиколки в днешна Западна и Северна Гърция, и Епир (сега в Албания).

Пламенно насърчавал православните християни да създават училища, за да се учат децата на грамотност и православна вяра. Полагал големи грижи да убеждава народа, че просветата е нужна, за да дойде после и "лелеяното", под което разбирал освобождението от османско иго.

В продължение на 16 години свети Козма успял да основе около 200 училища. В своите писмени поучения той оставил завет на родителите да образоват децата си и да ги учат на християнска нравственост. Стремял се и да ограничи разпространението на различни еретични течения на своето време, като хилиазма (за хилядагодишно царство на Христос на земята). 

Но заради поредната руско-турска война проповедникът бил обвинен като руски агент, заловен и обесен на днешния ден през 1779 г. недалече от град Берат (сега в Албания).







