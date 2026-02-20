© На 20 февруари православната църква отбелязва празника на Свети Лъв, епископ на Катания.



Свети Лъв бил роден във Равена и бил син на знатни родители. Той получил добро образование и по-късно бил избран за епископ на град Катана, в който се проявил със своето изключително милосърдие. За високите си добродетели и възвишен духовен живот Свети Лъв бил удостоен с чудотворна сила.



На този ден имен ден имат Еврим, Евтимий, Евтима, Евта, Евтихия.