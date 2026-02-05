ЗАРЕЖДАНЕ...
|Познато предаване с още по-познат водещ се завръща
Спортният журналист съобщи новината лично, като подчерта, че "Спортен свят" се завръща там, където спортът има глас - в YouTube, Facebook, Instagram и TikTok. Предаването ще бъде с нов екип, нова енергия и нови лица, но с познатия водещ, който години наред беше символ на формата.
"Онзи познатият "Спортен свят" се завръща. И с нови и красиви лица, и със стар и познат водещ. Започваме в петък", заяви Савов.
Първият епизод ще бъде посветен на млад тенис талант, който вече има сериозни успехи, а пълното съдържание ще бъде достъпно онлайн. Завръщането на "Спортен свят" идва с ясна заявка - спортът отново да бъде в центъра на разговора.
