|Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хвана се и на хорото
Гости са примата на българската естрада Лили Иванова и Цветан Владовски от "Тангра" - отдавна покойник. Връзката на Лили с Чочо Владовски започна с промените и приключи около 1997 г.
За настроението в ресторанта се грижи изключително талантливият Пламен Русчев. Една от ранните звезди на попфолка, той записа малко по-късно дует със съгражданката си Бони и изглеждаше обречен на слава. Той обаче почина през 2004 г.
