|Поверия, традиции и обичаи за Димитровден
Св. Димитър е покровител на студовете, той е по-големият брат на св. Георги. Според някои вярвания и предания, св. Димитър е брат на архангел Михаил Душевадника и покровител на отвъдния свят. Затова и около Димитровден е Голяма Задушница, Архангеловата.
Поверия и обичаи
Народни поверия гласят, че от Димитровден не само започва зимата, но е важно и какъв човек ще прекрачи прага на дома ви. Извършва се обичаят "полазване“ – ако в къщата влезе първо момче, през годината ще се раждат повече мъжки животни. Ако посетителят е добър, сръчен, имотен човек, годината ще е здрава, богата и успешна.
На Димитровден празнуват всички с имената Димитър, Димитрина, Деметра, Димо, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана, Мита. Обичаят гласи, че на имен ден може да отидете дори и без да сте поканени. За подарък можете да занесете бели цветя, които символизират блага зима.
Едно от поверията гласи, че ако луната е пълна на Димитровден, то и годината ще е пълна, плодородна, ще има берекет и добра реколта. В някои райони в по-стари времена овчарите хвърляли в кошарите по една тояга. Ако на следващата сутрин овцете лежали на нея, считало се, че зимата ще е дълга и студена.
По стар обичай се счита, че на този ден жените не работят, не се занимават с домакинска работа, не се шие и плете, за да не се предизвика лош късмет.
Приготвя се празнична и обилна трапеза, на която трябва да има ястия с месо, овнешко или птиче (кокошка за жените, петел за мъжете), домашна питка, печени ябълки и тиква, варена царевица.
На Димитровден празнуват и дюлгерите, всички строители. След този ден идва времето на сватбите и празниците.
