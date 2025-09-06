Повече от 8 болкоуспокояващи на месец са опасни

© Главоболието се среща при 20-40% от общата популация и при 10-15% от децата в училищна възраст, като 99% от случаите са доброкачествени. Най-специфичните диагнози принадлежат на компетентността на специалистите невролози, които ще определят лечението въз основа на диагнозата. Затова ще се ограничим до това, което пациентът трябва да знае, какво трябва да прави и какво трябва да избягва, без да навлизаме в прекалено много подробности относно диагнозата.



Какво се случва, когато имаме главоболие?



Главоболието е неврологичен синдром със специфични характеристики и много различни диагнози. Мигрената, например, е често срещана форма на хронично главоболие, при което мозъчните обвивки (съединителната тъкан, обграждаща мозъка), черепът, мускулите и кожата около мозъка са болезнени.



Болката, която изпитва пациент с мигрена, може да варира по интензитет, но през повечето време може да бъде интензивна и да се проявява с острота и от едната страна на главата. Обикновено е съпроводена с гадене и повръщане, докато пациентът може да усеща изтръпване в ръцете или краката. При други форми на главоболие тя може да бъде по-тъпа и дифузна и да бъде съпроводена със световъртеж и изтръпване в главата или, както при съдово възпаление, може да се различи изразена свръхчувствителност на скалпа.



Какво трябва да знае пациентът?



Пациентът трябва да знае, независимо колко страда и колко е тревожен от главоболието си, че ще бъде подложен на изчерпателен въпросник от невролога, който ще му помогне да определи точно диагнозата, което обикновено води до различно лечение и управление, а решението често ще трябва да се даде в повече от една сесия.



Следователно неврологът няма да му предпише още по-добро и по-ефективно обезболяващо, а ще му помогне да намери трайно решение на проблема си с възможно най-рационалното използване на медикаменти.



Често упоритите и досадни главоболия идват от много честата употреба на болкоуспокояващи, които усложняват проблема и затрудняват лечението. Ето защо, ако пациентът забележи, че за по-дълъг период от време, от два до четири месеца, се нуждае от повече от около осем болкоуспокояващи от всякаква форма на месец, за да преодолее главоболието си, той трябва да посети специалист невролог.



Ако пациентът продължи да консумира обезболяващи с тази скорост, е сигурно, че продължителността на главоболието ще се увеличи, с висок риск от увреждане на черния дроб и бъбреците.



Обикновено зад тази консумация се крият многобройни мигренозни епизоди или дори хронична мигрена, както и главоболие от напрежение, които се поддават на различни терапевтични лечения.



Мигрена и главоболие от напрежение



Мигрената се среща по-често при жените, докато тензионните главоболия са по-чести при мъжете. Тяхното разделяне се основава на прецизни диагностични критерии. В допълнение към тези доброкачествени главоболия, съществуват епизодични главоболия с много по-кратка продължителност, които се появяват повече пъти на ден и изискват различно терапевтично лечение, като например клъстерно главоболие и SUNCT синдром (краткосрочни едностранни невралгични главоболия със сълзене и дразнене на роговицата), както и тригеминална невралгия.



Освен кратките епизодични главоболия, които се появяват внезапно и са с по-кратка продължителност, останалите от гореспоменатите са субакутни по природа с постепенно усилване.



Какви изследвания трябва да се подложи пациентът?



Всеки пациент, страдащ от главоболие, трябва да се подложи на ЯМР на мозъка, когато се появи. Съществуват обаче и главоболия, които изискват незабавна медицинска намеса, като например силните внезапни главоболия със или без понижаване на нивото на съзнание, които наблюдаваме при различните мозъчни кръвоизливи, пише ygeiamou.gr.



Също така, силните главоболия, които се появяват с треска или гърчове, изискват незабавна неврологична интервенция, защото може да има кръвоизливи и мозъчни инфекции. Също така, решителните главоболия ни водят до диагнозата различни автоимунни възпаления на мозъчните съдове. В заключение, диагнозата, диференциалната диагноза и насочването на пациента към други специалности принадлежат главно към сферата на специализирания невролог.