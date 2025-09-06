ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Повече от 8 болкоуспокояващи на месец са опасни
Автор: ИА Фокус 22:52Коментари (0)218
©
Главоболието се среща при 20-40% от общата популация и при 10-15% от децата в училищна възраст, като 99% от случаите са доброкачествени. Най-специфичните диагнози принадлежат на компетентността на специалистите невролози, които ще определят лечението въз основа на диагнозата. Затова ще се ограничим до това, което пациентът трябва да знае, какво трябва да прави и какво трябва да избягва, без да навлизаме в прекалено много подробности относно диагнозата.

Какво се случва, когато имаме главоболие?

Главоболието е неврологичен синдром със специфични характеристики и много различни диагнози. Мигрената, например, е често срещана форма на хронично главоболие, при което мозъчните обвивки (съединителната тъкан, обграждаща мозъка), черепът, мускулите и кожата около мозъка са болезнени.

Болката, която изпитва пациент с мигрена, може да варира по интензитет, но през повечето време може да бъде интензивна и да се проявява с острота и от едната страна на главата. Обикновено е съпроводена с гадене и повръщане, докато пациентът може да усеща изтръпване в ръцете или краката. При други форми на главоболие тя може да бъде по-тъпа и дифузна и да бъде съпроводена със световъртеж и изтръпване в главата или, както при съдово възпаление, може да се различи изразена свръхчувствителност на скалпа.

Какво трябва да знае пациентът?

Пациентът трябва да знае, независимо колко страда и колко е тревожен от главоболието си, че ще бъде подложен на изчерпателен въпросник от невролога, който ще му помогне да определи точно диагнозата, което обикновено води до различно лечение и управление, а решението често ще трябва да се даде в повече от една сесия.

Следователно неврологът няма да му предпише още по-добро и по-ефективно обезболяващо, а ще му помогне да намери трайно решение на проблема си с възможно най-рационалното използване на медикаменти.

Често упоритите и досадни главоболия идват от много честата употреба на болкоуспокояващи, които усложняват проблема и затрудняват лечението. Ето защо, ако пациентът забележи, че за по-дълъг период от време, от два до четири месеца, се нуждае от повече от около осем болкоуспокояващи от всякаква форма на месец, за да преодолее главоболието си, той трябва да посети специалист невролог.

Ако пациентът продължи да консумира обезболяващи с тази скорост, е сигурно, че продължителността на главоболието ще се увеличи, с висок риск от увреждане на черния дроб и бъбреците.

Обикновено зад тази консумация се крият многобройни мигренозни епизоди или дори хронична мигрена, както и главоболие от напрежение, които се поддават на различни терапевтични лечения.

Мигрена и главоболие от напрежение

Мигрената се среща по-често при жените, докато тензионните главоболия са по-чести при мъжете. Тяхното разделяне се основава на прецизни диагностични критерии. В допълнение към тези доброкачествени главоболия, съществуват епизодични главоболия с много по-кратка продължителност, които се появяват повече пъти на ден и изискват различно терапевтично лечение, като например клъстерно главоболие и SUNCT синдром (краткосрочни едностранни невралгични главоболия със сълзене и дразнене на роговицата), както и тригеминална невралгия.

Освен кратките епизодични главоболия, които се появяват внезапно и са с по-кратка продължителност, останалите от гореспоменатите са субакутни по природа с постепенно усилване.

Какви изследвания трябва да се подложи пациентът?

Всеки пациент, страдащ от главоболие, трябва да се подложи на ЯМР на мозъка, когато се появи. Съществуват обаче и главоболия, които изискват незабавна медицинска намеса, като например силните внезапни главоболия със или без понижаване на нивото на съзнание, които наблюдаваме при различните мозъчни кръвоизливи, пише ygeiamou.gr.

Също така, силните главоболия, които се появяват с треска или гърчове, изискват незабавна неврологична интервенция, защото може да има кръвоизливи и мозъчни инфекции. Също така, решителните главоболия ни водят до диагнозата различни автоимунни възпаления на мозъчните съдове. В заключение, диагнозата, диференциалната диагноза и насочването на пациента към други специалности принадлежат главно към сферата на специализирания невролог.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог...
20:49 / 06.09.2025
В България издирваме черен леопард, в Сърбия - избягал бизон
20:31 / 06.09.2025
Не е бременна, но напуска bTV и отива да живее в САЩ
20:14 / 06.09.2025
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Съединението и празник на Пловдив
Почина Ален Делон
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: