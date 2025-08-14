ЗАРЕЖДАНЕ...
|Популярен курортен град има проблем с туристическите апартаменти
Решението идва след като досегашните ограничения не доведоха до желания ефект, съобщи кметът Франсиско де ла Торе. Властите се надяват тази по-строга мярка да ограничи нарастването на туристическите имоти и да облекчи жилищния пазар.
През юни миналата година беше въведено изискване разрешителни да се издават само за имоти със самостоятелен вход или за сгради, в които всички апартаменти са туристически. Въпреки това, броят на туристическите апартаменти продължи да расте.
През ноември местните власти допълнително затегнаха контрола, като спряха издаването на нови лицензи в 43 квартала на Малага. Причината – в тези зони туристическите имоти вече представляват над 8% от общия жилищен фонд.
Според данни на градската управа, броят на туристическите апартаменти в града се е увеличил с малко над 3% за последната година. Сайтът за недвижими имоти Idealista съобщава, че за същия период цените на имотите за продажба са се повишили с 14%, а наемите са нараснали с над 7%.
