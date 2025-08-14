Популярен курортен град има проблем с туристическите апартаменти

© Общинският съвет на Малага ще наложи тригодишен мораториум върху регистрацията на нови туристически обекти за настаняване в града. През този период няма да се издават нови лицензи за туристически апартаменти на територията на цялата община, предава БНР.



Решението идва след като досегашните ограничения не доведоха до желания ефект, съобщи кметът Франсиско де ла Торе. Властите се надяват тази по-строга мярка да ограничи нарастването на туристическите имоти и да облекчи жилищния пазар.



През юни миналата година беше въведено изискване разрешителни да се издават само за имоти със самостоятелен вход или за сгради, в които всички апартаменти са туристически. Въпреки това, броят на туристическите апартаменти продължи да расте.



През ноември местните власти допълнително затегнаха контрола, като спряха издаването на нови лицензи в 43 квартала на Малага. Причината – в тези зони туристическите имоти вече представляват над 8% от общия жилищен фонд.



Според данни на градската управа, броят на туристическите апартаменти в града се е увеличил с малко над 3% за последната година. Сайтът за недвижими имоти Idealista съобщава, че за същия период цените на имотите за продажба са се повишили с 14%, а наемите са нараснали с над 7%.