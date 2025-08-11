ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина участничка в "Мастършеф"
Ужасната новина сподели братът на Кампос, Раул Кампос, който потвърди смъртта чрез публикация в социалните медии.
Тя шофирала рано на 2- ри август в град Чихуахуа, Мексико и се блъснала в паркирана кола. Звездата от риалити шоуто била откарана в болница, но лекарите не успели да я спасят. Полицията разследва какво точно е причинило инцидента.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
