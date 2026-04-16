Един от най-познатите четириноги любимци в българските социални мрежи – котаракът Румен - е починал на 11 април, ден преди Великден. Тъжната новина беше съобщена от неговата стопанка Наталия Атанасова, известна в интернет като ЧТ (чистач на тоалетната), чрез публикация във Facebook.

Според споделената информация, котаракът е починал в събота вечерта, в 20:00 часа.

Емоционално сбогуване от стопанката

В своя пост тя пише:

"Скъпи приятели, тази събота (11 април) в 8 часа вечерта нашият необикновен Котарак Румен напусна планетата Земя. Къде точно е отишъл, ние засега не можем да кажем със сигурност...“

В текста тя описва с характерен хумористичен и емоционален стил спомените за котарака, както и следите, които той оставя след себе си – "няколко валма сив пух“, "десетина изпохапани плюшени мишки“ и множество истории, събирани през неговия деветгодишен живот.

Постът завършва с лично послание към последователите и символично сбогуване, в което стопанката нарича Румен "съществото, което промени живота ми и мен завинаги“.

Последно послание

В публикацията е включен и откъс от "последна бележка“ от котарака Румен, в която той се сбогува с последователите си и благодари за вниманието. Част от текста обаче липсва с обяснението, че е бил "изяден“ от друго животно – в характерен за публикацията хумористичен тон.

В началото на 2023 г. котаракът е бил диагностициран с генетично сърдечно заболяване. Cъстоянието е било прогресиращо и необратимо.

Популярност в социалните мрежи

Котаракът Румен беше сред най-популярните животински инфлуенсъри в България, с десетки хиляди последователи в платформи като Instagram и Facebook. Публикациите му редовно събираха хиляди реакции и споделяния, като го превърнаха в разпознаваемо онлайн присъствие.