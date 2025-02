Почина легендарен музикант

© Джери Бътлър почина на 85 години. Според Chicago Sun-Times Бътлър е починал в четвъртък, 20 февруари, след като е бил диагностициран с болестта на Паркинсон, съобщи приятел на семейството пред изданието.



"Той беше много важен както за музиката, така и за общността и ще ни липсва“, каза неговата племенница Йоланда Гоф пред изданието на 21 февруари.



"Надяваме се град Чикаго да признае наследството, което той оставя след себе си.“



Наричан "Ледения човек", Бътлър започва музикалната си кариера с R&B групата The Impressions. След две години с тях той започва успешна солова кариера с хитове като "He Will Break Your Heart," "Only the Strong Survive," "Ain’t Understanding Mellow" и много други.