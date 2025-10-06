ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина известна писателка
Автор: Росица Чинова 13:49
©
Джили Купър - авторка на бестселъри, журналистка и национално съкровище - почина на 88-годишна възраст, предава The Independent. 

Новината за смъртта на Купър беше съобщена от нейния агент, а децата ѝ Феликс и Емили заявиха: "Неочакваната ѝ смърт дойде като пълен шок."

Авторката на "Съперниците", която е написала и поредицата книги "Хрониките на Рътшир", е продала над 11 милиона копия от книгите си във Великобритания. Децата ѝ я описват като "сияйна светлина в живота ни", заявявайки: "Любовта ѝ към цялото ѝ семейство и приятели не познаваше граници."

"Толкова се гордеем с всичко, което тя постигна в живота си, и не можем да си представим живота без нейната заразителна усмивка и смях около нас."

Купър, която започва като журналистка, става авторка през 60-те години на миналия век, като първата ѝ книга "Как да останем женени" е публикувана през 1969 г. Ранните ѝ нехудожествени произведения са фокусирани върху взаимоотношенията между мъжете и жените на фона на живота на висшата средна класа - теми, които впоследствие се пренасят и в художествената ѝ литература.

Купър започва да пише художествени романи през 70-те години на миналия век, след като сключва договор за шест книги, довел до популярната поредица "Романтика". Всяка книга е кръстена на женски герой, включително Емили, Октавия и Имоджин, и те били сравнявани с произведенията на уважаваната авторка Нанси Митфорд.

Най-известните ѝ книги са част от поредицата "Хрониките на Рътшир", която включва романа от 1985 г. "Ездачи", както и "Съперници", превърнат в хитов телевизионен сериал с участието на Дейвид Тенант през 2024 г.

Въпреки че книгите на Купър са насочени предимно към по-възрастните, тя създава и поредицата детски книги "Малката Мейбъл" (1980-1985), разказваща за злополуките на едно малко кученце.







