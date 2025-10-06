ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина известна писателка
Новината за смъртта на Купър беше съобщена от нейния агент, а децата ѝ Феликс и Емили заявиха: "Неочакваната ѝ смърт дойде като пълен шок."
Авторката на "Съперниците", която е написала и поредицата книги "Хрониките на Рътшир", е продала над 11 милиона копия от книгите си във Великобритания. Децата ѝ я описват като "сияйна светлина в живота ни", заявявайки: "Любовта ѝ към цялото ѝ семейство и приятели не познаваше граници."
"Толкова се гордеем с всичко, което тя постигна в живота си, и не можем да си представим живота без нейната заразителна усмивка и смях около нас."
Купър, която започва като журналистка, става авторка през 60-те години на миналия век, като първата ѝ книга "Как да останем женени" е публикувана през 1969 г. Ранните ѝ нехудожествени произведения са фокусирани върху взаимоотношенията между мъжете и жените на фона на живота на висшата средна класа - теми, които впоследствие се пренасят и в художествената ѝ литература.
Купър започва да пише художествени романи през 70-те години на миналия век, след като сключва договор за шест книги, довел до популярната поредица "Романтика". Всяка книга е кръстена на женски герой, включително Емили, Октавия и Имоджин, и те били сравнявани с произведенията на уважаваната авторка Нанси Митфорд.
Най-известните ѝ книги са част от поредицата "Хрониките на Рътшир", която включва романа от 1985 г. "Ездачи", както и "Съперници", превърнат в хитов телевизионен сериал с участието на Дейвид Тенант през 2024 г.
Въпреки че книгите на Купър са насочени предимно към по-възрастните, тя създава и поредицата детски книги "Малката Мейбъл" (1980-1985), разказваща за злополуките на едно малко кученце.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Невена Цонева спешно приета в болница в Пловдив
11:13 / 06.10.2025
Собственикът на сейфа край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.
10:45 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
09:24 / 06.10.2025
Известна в миналото водеща и актриса днес става на 58
09:16 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Прегръщам те, братко мой!
08:47 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS