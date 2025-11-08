ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина известен режисьор
В изявление за Радио Нова Зеландия семейството на Тамахори заяви, че той е имал Паркинсон и е починал в дома си.
"Неговото наследство живее чрез семейството му, неговия внук, във всеки режисьор, когото е вдъхновил, във всяка граница, която е преодолял, и във всяка история, която е разказал с гениалното си око и честното си сърце. Лий защитаваше таланта на маорите както на екрана, така и извън него... Загубихме огромен творчески дух", споделят още близките му.
Режисьорът е роден в Уелингтън, Нова Зеландия през 1950 г., със смесен маорски и британски произход. Тамахори си проправя път в австралийската и новозеландската филмова индустрия през 70-те и 80-те години на миналия век, работейки по редица филми на Джеф Мърфи и действайки като първи асистент-режисьор на Нагиса Ошима в нашумялата международна продукция "Весела Коледа, господин Лорънс".
Тамахори пробива в режисурата на игрални филми с "Някога бяхме воини“ - тежка драма за жестокостта на живота на семейство маори, борещо се за оцеляване в Окланд, разказва NOVA. След излизането си през 1994 г. той се превръща в най-касовия филм на Нова Зеландия и постига международно влияние. В резултат на това Тамахори е избран да направи историческия филм "Водопадът Мълхоланд" с участието на Ник Нолти и Чаз Палминтери, който печели голямо признание.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мисис Баба: Това дете е мое и само аз мога да го сложа там, къдет...
09:18 / 08.11.2025
Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 8 ное...
06:30 / 08.11.2025
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS