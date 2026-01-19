Почина един от режисьорите на "Цар лъв"

© Роджър Алърс, дългогодишен сценарист на Disney и сърежисьор на анимационната класика "Цар Лъв“ (1994), е починал на 76-годишна възраст.



Новината беше потвърдена от визуалния ефект специалист Дейв Босърт, който го определи като изключителен артист и ключова фигура в ренесанса на анимацията на Disney.



Почит към Алърс отдаде и изпълнителният директор на компанията Боб Айгър, подчертавайки неговия принос към вечното разказване на истории, които продължават да вдъхновяват поколения зрители.



Алърс режисира "Цар Лъв“ заедно с Роб Минкоф. Филмът се превърна в един от най-обичаните и успешни проекти на Disney.



Сред другите му творби са "Open Season“, номинираният за "Оскар“ късометражен филм "The Little Matchgirl“, както и работа по "Аладин“, "Новите дрехи на императора“, "Братът на мечката“ и "Цар Лъв 3“.