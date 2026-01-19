ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина един от режисьорите на "Цар лъв"
Новината беше потвърдена от визуалния ефект специалист Дейв Босърт, който го определи като изключителен артист и ключова фигура в ренесанса на анимацията на Disney.
Почит към Алърс отдаде и изпълнителният директор на компанията Боб Айгър, подчертавайки неговия принос към вечното разказване на истории, които продължават да вдъхновяват поколения зрители.
Алърс режисира "Цар Лъв“ заедно с Роб Минкоф. Филмът се превърна в един от най-обичаните и успешни проекти на Disney.
Сред другите му творби са "Open Season“, номинираният за "Оскар“ късометражен филм "The Little Matchgirl“, както и работа по "Аладин“, "Новите дрехи на императора“, "Братът на мечката“ и "Цар Лъв 3“.
