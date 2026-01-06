ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
Бела Тар е роден през 1955 г. в град Печ. Започва кариерата си едва на 16-годишна възраст като аматьор, а по-късно работи в студиото "Бела Балаж“ – център на унгарското експериментално кино. През 1977 г. режисира пълнометражния си дебют "Семейно гнездо“, вдъхновен от стилистиката на Джон Касаветис. Филмът "Аутсайдерът“ (1981) утвърждава репутацията му на радикален автор и открито се противопоставя на доминиращите тенденции в унгарското кино по онова време. "Аз трябваше да покажа истината. Не почуках на вратата, а я разбих с крак“, казва Тар.
През 1988 г. режисьорът снима "Проклятие“ – първия независим унгарски пълнометражен филм, представен на кинофестивала "Берлинале“, който му носи значително международно признание. Именно този филм поставя началото на дългогодишното му творческо сътрудничество с писателя Ласло Краснахоркаи – днес носител на Нобеловата награда за литература.
Най-известният им съвместен проект е "Сатанинско танго“ (1994) – седемчасова черна комедия по едноименния роман на Краснахоркаи, върху която Тар работи в продължение на седем години. Филмът се възприема като мрачен и мащабен размисъл за края на комунизма в Унгария. По текстове на Краснахоркаи Тар създава още "Веркмайстерови хармонии“ (2000), "Човекът от Лондон“ (2007) и "Торинският кон“ (2011) – филм, който режисьорът определя като своя лебедова песен.
Американската писателка и критичка Сюзан Зонтаг определя неговите филми като "шедьоври на последните двайсет години“, а самия него – като "спасител на съвременното кино“.
През 2016 г. Бела Тар гостува на "София филм фест“, където му бяха връчени две награди и бе представена пълна ретроспектива на неговото творчество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия
17:31 / 06.01.2026
Гери Малкоданска: Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето ...
15:07 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистич...
11:54 / 06.01.2026
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS